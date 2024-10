Tarolt Magyarország Európa egyik legfontosabb versenyében

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Nemzeti Sport utánajárt annak, hogy mi állhat az OTP Bank Liga átlagnézőszáma meredek emelkedésének hátterében. A lap emlékeztetett rá, hogy a 2021–2022-es idényben 2781 volt a hivatalos átlagnézőszám, amely 3539-re változott a következő évadra. A 27 százalékos emelkedést nem lehet azzal magyarázni, hogy még jobban túloznak a klubok, mivel szemmel látható módon többen járnak meccsre.

A magyar válogatott meccseire is nagy az érdeklődés

Átlagban több mint 57 000 néző tekintette meg a Puskás Arénában az Európa-bajnoki selejtező négy hazai mérkőzését – mutatott rá a Nemzeti Sport. „A 2024-es Európa-bajnokság selejtezője során a magyar válogatott hazai mérkőzésein volt a harmadik legmagasabb az átlagos nézőszám egész Európában.

Hazánkat kizárólag Anglia és Franciaország előzte meg a nézőszám terén”

– állítja a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Professzionális futballkörkép című dolgozata. Sőt a köszöntőben Csányi Sándor MLSZ-elnök is kiemeli ezt a tényt, rávilágítva arra is, hogy a nemzeti csapat mérkőzéseinek otthont adó Puskás Aréna az Európa-liga döntőjének is volt már házigazdája, és serényen készül eddigi legnagyobb próbatételére, a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőre, márpedig a helyszín kiválasztásakor fontos volt a kiváló rendezői teljesítmény.

***