Orbán betalált, Csoboth gólpasszt adott – európai légiós körkép

Légiósaink közül a többség a hétvégén jól szerepelt a csapatában. Topligás légiósaink közül Kerkez Milos (Bournemouth) és Balogh Botond (Parma) ezúttal is tagja volt csapata kezdő tizenegyének a bajnoki fordulóban, Szboszlai Dominik (Liverpool), Loic Nego (Le Havre) és Schäfer András (Union Berlin) csereként lépett pályára, Dárdai Bence (Wolfsburg) kispados volt, ám Szalai Attilát most sem nevezte be a Hoffenheim.

A német RB Leipzig két magyarja közül a kapus Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett a Freiburg ellen. Sőt, a védelemben is jó munkát végző válogatott védő gólt is szerzett – a Kickernél és más német lapoknál is bekerült a forduló válogatottjába –, a lipcseiek az ő közeli találatával egyenlítettek a később 3–1-re megnyert meccsen.

A lipcseiek csapatkapitánya a Bundesliga hivatalos oldalának Fantasy-álomcsapatába és a Transfermarkt hétvégi válogatottjába is bekerült ezen a héten.

Amúgy Orbán az előző fordulóban, a Mainz ellen (2–0) a legjobb, az 1-es osztályzatot kapta, magától értetődően akkor is bekerült a Kicker álomcsapatába – írja a Nemzeti Sport.