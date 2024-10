Lőtt egy öngólt, majd gyorsan leakasztott egy világsztárt a polcról a magyar gigaklub – Ezt mondta a nagy visszatérő (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

***

Korábbi játékosát, Aron Pálmarssont szerződtette azonnali hatállyal a veszprémi férfi kézilabdacsapat. Az izlandi világklasszis irányítót azok után igazolta le a magyar klub, hogy az egyiptomi Yehia el-Deraa elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és felépülése előre láthatólag hosszú időt vesz igénybe, ebben az idényben valószínűleg már nem játszhat. A klub közlése szerint a vezetőedző, a Barcelonánál vele együtt dolgozó Xavi Pascual kérésére csábították el az izlandi FH Hafnarfjarðar-tól Aron Pálmarssont, aki a 2025/26-os szezon végéig kötelezte el magát.

A korábbi közönség kedvenc neve mindenki számára ismerősen csenghet, hiszen az izlandi 2015 és 2017 között, két szezonon keresztül már erősítette a Veszprémet. Az immár 34 éves kiválóság érkezése felveti azt a kérdést, hogy miért nem például a magyar válogatott 20 éves tehetsége, Fazekas Gergő kap lehetőséget. Kiderült, miért nem térhet haza a Lengyelországba, a Wisla Plocknak kölcsönadott játékmester.

„A gondolatmenetemet azzal kell kezdenem, hogy az előző szezon végén három kulcsjátékos is (Andreas Nilsson, Kentin Mahé és Yahia Omar) távozott a csapattól és ennek ellenére nyáron az idei szezonra csak egy új játékos, Nikola Grahovac igazolását – aki egy nagyon jó játékos – jelentette be a klub. Luka Cindric-et már az idei szezon elején sikerült leigazolni új vezetőedzőnk kérésére. Ha csak a számszerűséget vesszük alapul, már abból is látszik, hogy igazán szükségünk van egy belső poszton bevethető játékosra. Továbbá figyelembe kell vennünk a szezon azon specialitását is, hogy a nyári felkészülés az Olimpiai Játékok miatt szinte teljes egészében kimaradt.

Természetesen Fazekas Gergő neve merült fel elsőként, hiszen ő a mi játékosunk, de sajnos a kölcsönadási szerződése nem tartalmaz visszahívási opciót, valamint a BL-ben csak a csoportkört követően tudtunk volna rá számítani.

A szakmai döntéseket és a játékosok kiválasztását teljes mértékben a vezetőedzőre és a sportigazgatóra bízom, hiszek a hozzáértésükben és a megalapozott választásaikban.” – nyilatkozta a klub hivatalos oldalán Dr. Bartha Csaba vezérigazgató.