Szoboszlai, made in Hungary – portrét közölt válogatottunk csapatkapitányáról a New York Times sportlapja

Nyitókép:

Szoboszlai Dominikról, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról, a Liverpool labdarúgójáról készített portrécikket James Pearce, a The New York Times sportlapja, a The Athletic szerzője. Pearce igazi Liverpool-szakértő, hiszen 14 évig a város lapjánál, a Liverpool Echo-nál dolgozott futballszakíróként, és nyújtott betekintést a szurkolóknak a klub mindennapi életének részleteibe.

A The Athletic szerzője a cikk elkészítéséhez még Magyarországra is ellátogatott – járt többek közt a labdarúgó nevelőegyesületénél, a Főnix Gold FC-nél, valamint egyori alma materében, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskolában, és beszélt egykori tanáraival és édesapjával is. A „Dominik Szoboszlai, made in Hungary: ‘He was doing practice drills aged three’” címmel megjelent cikk a magyar labdarúgó útját mutatja be a gyerekkortól a Liverpool kezdőcsapatáig és a magyar labdarúgó-válogatottig.

A Főnix Gold

A 2007-ben Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt által alapított Főnix Gold FC a gyerekek tehetséggondozásának kiváló példája. A mindössze 20 taggal indult akadémia létszáma mára 250-re nőtt, és komoly hírnévre tett szert az ifjúsági labdarúgás területén. „A Főnix Goldot édesapja, Zsolt alapította 2007-ben, amikor Dominik hét éves volt, és ma már 250, 5-19 éves korosztályhoz tartozó gyerekkel és fiatallal foglalkoznak” – jegyzi meg Pearce, kiemelve az akadémia növekedését, és a magyar labdarúgásra kifejtett hatásait.

A Főnix Gold nem szokványos edzési módszerei – attól kezdve, hogy hároméves kortól gyakorlatokat végeztetnek a gyerekekkel, egész odáig, hogy a mindennapokban használt tárgyakat kreatív módon alkalmazzák a gyakorlatoknál az egyéni készségek és a versenyképesség fokozása érdekében – mind jól jelzik, hogy személyre szabottan közelítik meg az egyéni fejlődést. Zsolt elhivatottsága a versenyszellem egyszerű, de innovatív eszközökkel – például vizespalackok szlalom-bójaként történő felhasználásával – történő fejlesztése iránt sokat elárul a gyermek Dominikot formáló környezetről.

Figyelemreméltó eredmény, hogy a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi keretében három Főnix Gold Fc-ben nevelkedett labdarúgó, Szoboszlai Dominik, Csoboth Kevin (a svájci St Gallen játékosa) és Bolla Bendegúz (az osztrák Rapid Vienna labdarúgója) is szerepel.

De sok Főnix-nevelésű labadarúgó játszik a magyar élvonalban, miközben az akadémia jelenlegi terméséből több mint egy tucat játékos képviseli hazáját különböző korosztályos szinten.