A Netflixig repítette Magyarországot a budapesti atlétikai világbajnokság

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nagy-Britannia legnépszerűbb atlétikával foglalkozó weboldala, az Athleticsweekly.com szerint a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság volt minden idők legjobb atlétikai vb-je. Persze ezt sokan el szokták mondani, le szokták írni az aktuális torna után. De a lap szerint a "legjobb" jelző a világsztárok remeklése, a meglepetések, a hajrábeli bukások és az ügyességi számokban történő utolsó pillanatos fordulatok miatt volt valós, ezek, és a remek rendezés is indokolja, hogy a legjobbként minősítsék a vb-t.

Egy évvel az esemény után nagy sikert aratott Gyulai Márton, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgató-helyettesének előadása, amely az Európai Unió sportigazgatóinak budapesti találkozóján hangzott el.

„A sportvilág minden szereplőjének tudomásul kell vennie, hogy a gyökeresen megváltozott geopolitikai, gazdasági és szociális helyzet az eddiginél is megfontoltabb lépéseket kíván meg mindazoktól a – nem csak uniós – tagországoktól, amelyek a jövőben világversenyek megrendezésére pályáznak. Hibát követnek el azok, akik sémákat követve fektetik le az alapokat, anélkül hogy a költségvetésükön ne változtatnának, a tervezésben és a lebonyolításban ne törekednének a racionális megoldásokra” – idézte a Magyar Nemzet Gyulai Mártont az SzPress Hírszolgálatnak adott nyilatkozatát.

A 44 éves sportdiplomata szerint a világversenyek eladhatósága a nadrágszíj meghúzása után sem kerülhet a kevésbé fontos feladatok közé, ám ennek kezelésében a nemzetközi szövetségnek is szerepet kell vállalnia. A változó világ történéseit, az újonnan tapasztalható nehézségeket az olyan nagy és erős nemzetközi sportszervezetek sem nézhetik tétlenül, mint amilyen például a 214 tagországot egyesítő Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA).

A vb kabalafigurája, Youhuu esténként telt ház előtt parádézhatott a Nemzeti Atlétikai Centrumban a budapesti vb-n

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Tavaly Budapest nagyon magasra emelte a mércét azzal, hogy az elsőrangú létesítmények biztosítása és a kifogástalan rendezés mellett 400 ezernél is több nézőt késztetett belépőjegyek vásárlására, így telt házas lelátókkal büszkélkedhetett. Az átütő sikernek is köszönhető, úgy is mondhatnám, hogy

a kilencnapos show felbecsülhetetlen értékű hozadékának, hogy a Netflix olyan fantasztikus televíziós imázsfilmet készített a magyar fővárosról, a világbajnokság színhelyeiről és főszereplőiről, amelynél nagyobb hírverést a BP2023 eseménysorozata és a házigazda ország aligha kaphatott volna.

A SPRINT című műsor ma a világon a tíz legnézettebb sorozat között van, több millió ember látta eddig minden részét és az olimpia közeledtével ez a szám minden bizonnyal csak tovább fog nőni” – vélte a WA magyar sport- és rendezvényigazgatója.