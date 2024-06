Nyitókép: Youtube/ATV

„Péntek van, délután, nemzetközi sajtótájékoztató. Az előzményekről lemaradtam, de most éppen Marco Rossi szövetségi kapitány tart sajtótájékoztatót. Hát mit mondjak, nem lett igazán felkészítve a szövetségi kapitány, még akkor se, ha olasz. Ha a magyar válogatottról kérdezik a magyar kapitányt, már csak a média kedvéért is azt kell mondania, hogy a magyar fiúk ugyanabban a meggypiros mezben játszanak, amiben az elődjeik két világbajnoki döntőt játszottak.

Ez az örökség genetikusan benne van minden magyar játékosban.

Nem említette, de mondhatta volna, hogy mindenki – ha a magyar válogatott ellen készül, az egyetlen világsztárunk –, Szoboszlai ellen készül. Szoboszlai egyelőre annyiban Puskás, mint hogy mindketten 10-es mezben játszanak, de várjuk ki a végét – ezt kellett volna mondania Rossinak, ha van egy normális, magyar sportújságíró, aki fölteszi a kérdést. Ami az Európa-bajnokságot illeti, a jelenlevő újságírók nem tudhatják, hogy 1964-ben Spanyolországban az Európa-bajnokságon csak harmadikok lettünk, és azt mi nemzeti tragédiaként éltük meg.

Az, hogy Rossi nem lett felkészítve egy sajtótájékoztatóra, az probléma. Annak idején én a lelkemet kitettem, de feleslegesen. 1981-ben VB-selejtezőt játszottunk Romániában. Óriási pofájuk volt a románoknak, visszahívták a válogatottba Iordanescut, aki valóban világsztár volt. Én két dolgot ajánlottam az MLSZ elnökének a figyelmébe: jó, a román sajtó őrjöng, hogy visszajött Iordanescu (akit aztán Sallai lemosott a pályáról), de nekünk van egy világválogatottunk, Détári, aki igaz, hogy leereszt a Fradiban, de ne legyen már akkora pofájuk a románoknak! Ha csak negyedórára is, de álljon be egy magyar világsztár! Na, aztán mekkora hiszti volt, amikor mondtam, hogy akkora pofájuk van a románoknak, hogy a sajtótájékoztatón mutassuk be az új magyar, válogatott mezt, a címer fölött két ezüst csillaggal.

Mondtam, hogy ennek tulajdonképpen nem sok értelme van, de legalább befogják a pofájukat.

Na, ez a sok okostóni az MLSZ-ben elkezdett nyekegni, hogy hát a címer a két ezüst csillaggal nincs még jóváhagyva, büntetést kell fizetni. Mondtam, hogy basszák meg, de itt érzelmekről van szó és nem pénzről, de a vége az lett, hogy nem játszott öt percet se az egykori világsztár, Détári, és nem volt ott a két ezüst csillag, ami jelezte volna kedves, román barátainknak, hogy mi kétszer VB-döntőt játszottunk.