Mbappé újabb fináléját vagy a Dortmund örömünnepét hozza a BL-elődöntő?

A párizsi szurkolók látványos koreója a meccs előtt:

Nagy kérdés persze, hogy a Dortmund hagyja-e ezt, úgy, hogy nincs ott a háta mögött fanatikus szurkolótábora, a félelmetes, 25 ezer tagú Gelbe Wand. A mérkőzés első perceit elnézve Edin Terzić együttese egyáltalán nem illetődött meg, sőt mintha ők irányítottak volna.

Nagyon taktikusan passzolgatva, a bedobásokat, pontrúgásokat jól elhúzva minden lehetséges módon megpróbálták húzni az időt. Ezt pedig egészen sikeresen tették, hiszen az első tíz perc nagyon gyorsan eltelt. Az első helyzet is a német együttesé volt, de Maatsen beadását füllkrug Donnarumma kezébe fejelte. a másik oldalon Hakimi passzából Ramos lehetett volna eredményes, de ez is a kapusé lett.

Mindkét csapatnak voltak helyzetei – a PSG-nek picit több – Ryerson az oldalhálóba lőtte Füllkrug labdáját, Dembelé pedig a kapu fölé durrantott, és ehhez hasonló jelenetek sorát láthattuk, de gól még Mbappé csodás cselsorozatát követően sem született, és az első fél óra elég gyorsan eltel.

A franciák meddő mezőnyfölényben támadtak, miközben a dortmundi együttes villámgyors, de eredménytelen kontrákat vezetett.

A 35. percben csak Gianluigi Donnarumma zseniális védésén múlott, hogy egy ilyen kontrából a rakétasebességű Adeyemi lövését követően nem lett kétgólos a BVB előnye. És az a jelenet, ahogy az olasz kapus és a német balszélső egymásra mosolygott a védés után – mintha azt mondták volna: „Nekem te nem lősz gólt!” „Dehogynem haver, ez szép volt, de a következőt elgurítom melletted!”.

Az első félidőben PSG volt fölényben úgy a labdabirtoklásban (60-40 százalék) mint a próválkozások mennyisége (8-4) tekintetében, de gól nem született. A dortmundi csapat ügyes játékkal kihúzta az első félidőt, és megmutatta, hogy amint az első meccsen otthon, vigyázni kell velük, mert nagyon gyorsak, és veszélyes ellenakciókat tudnak vezetni.

***

A második játékrészben nagyon felpörgött a meccs, már az harmadik percben nagy helyzete volt a PSG-nek – Mbappé gyönyörűen tekerte középre, Ramos továbbította, de Zaire-Emery a kapufát rúgta telibe. Ez pedig, ahogy az lenni szokott, nagyon gyorsan megbosszulta magát, mert két perccel később a a Dormund szögletét a hosszú oldalon érkező Hummels nagyon ügyesen fejelte le az alsó sarokba. Ezzel összesítésben kétgólos előnyben került a BVB. (0-1).

Nagyon nehéz helyzetben tehát a PSG, hiszen még a hosszabbítás kiharcolásához is két gólt kellete találniuk. De a Dortmund ebben egyáltalán nem volt segítségükre, hiszen újra és újra letámadták őket és labdákat szereztek.

Az 56. percben cserélt Terdic. az egyébként kitűnően játszó Adeyemi helyére a Borussia Dortmundtól 12 év után távozó Marco Reus érkezett a pályára. A dortmundi csapat pedig ebben az időszakban a híres lelátójuk szurkolótáborát idézte, olyanok voltak, mint egy sárga fal, amin a párizsi csapat nem igazán tudott áttörni. Amikor lőni tudtak, akkor is nagyon gyorsan kellett reaálni, mert a sárga mezes védelem mindenütt ott volt.

Nem véletlen, hogy Ramos egy gyors passzt követően 12 méterről azonnal megpróbálta kapura tenni, de ez is fölément. A PSG-nek még pechje is volt, Mendes lövését követően a kapufa megint az ellenfelet segítette, hiszen kifelé pattant a labda. Goncalo Ramos következő kihagyott helyzetét követően őt és Fabiánt le is hozta a pályáról Luis Enrique, helyettük Barcola és Asensio jött be.

A 65. percben Matts Hummels elkésett egy becsúszással, de még a tizenhatoson kívül érte el a támadót, ezért csak szabadrúgással jöhetett Asensio, de hiába a kiváló hely, ebből sem lett gól.

A német hátvéd később megint főszerepet játszott egy jelenetben, de valószínűleg ezt szívesen elkerülte volna, hiszen Dembelé úgy fejberúgta labdával, hogy elterült a földön, és pár másodpercig fel sem tudott állni. A PSG mindent megpróbált, de a Dortmund állta a sarat, és egy (összesítésben két) gólos előnyben kezdték az utolsó negyedórát.

És Hummels újabb gólt szerzett!

A bíró viszont teljes joggal érvénytelenítette, mivel egyértelműen lesen volt. Egy szögletet követően Füllkrug védők felett a kapu felé tartó fejesébe piszkált bele lábujjheggyel, és továbbította a kapuba. A PSG több szögletet is rúghatott, de a dortmundiak kiváló védekezésének köszönhetően képtelenek voltak eredményesek lenni.

Mbappé lőhetett, de akkor meg Kobel védett – hihetetlen, de ez volt a PSG 23. eredménytelen próbálkozása a meccsen.

A feszültség egyre nőtt, Hakimi sárgát is kapott Brandt fellökéséért. Mbappé pedig a 25. helyzetett sem tudta berúgni, mert a földre pattintott lövése a kapufára ment. Pár perccel később Vitinha lövése szintén. Ez volt a negyedik kapufát eltaláló próbálkozásuk, és a 31. gólhelyzetük.