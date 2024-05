Marco Rossi segítője boldog, hogy magyar lehet

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás





Az olasz sportellate.it-nek adott interjút Cosimo Inguscio, a magyar labdarúgó-válogatottat irányító Marco Rossi segítője, amelyet a Nemzeti Sport szemlézett. Az olasz szakember felidézte a Rossival való közös munka kezdetét.

„A közös kalandunk Marcóval 2012 júniusában kezdődött. Én akkor már a Honvéd második csapatánál dolgoztam,

mert Vincenzo Masseo megkért, hogy készítsem fel a csapatot a 2012-es Viareggio-kupára. Rábólintottam, de közöltem, hogy a torna után visszamegyek Olaszországba. Pechemre májusban visszahívtak és az akkori sportigazgató, Fabio Cordella megkérdezte, hogy van-e kedvem együtt dolgozni a felnőtt csapat új mesterével, Marco Rossival. Kezdetben csak mi ketten alkottuk a stábot, nem voltak elemzőink és erőnléti edzőink, mi csináltunk mindent. Mind a ketten angolul beszéltünk a játékosok zömével: Marco folyékonyan, én darabosabban. Marco spanyolul is beszélt az öltözőben, mert sok dél-amerikai játékosunk is volt, ő pedig a mexikói Club Américában is megfordult, így nem volt gondja a spanyollal” – mondta a 61 éves szakember.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (jobbra) és Cosimo Inguscio másodedző, miután letették a magyar állampolgársági esküt Budapesten 2023. október 3-án

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A nyári Európa-bajnokságon a huszonháromról huszonhatra növelték a résztvevő válogatottak keretének a létszámát. Ez amolyan kellemes gond a kapitánynak, de nálunk ez nem megy automatikusan, több profilt is figyelembe kell vennie majd a beválogatásnál.

„Ez olyan csapatoknak kedvez, mint Olaszország, Spanyolország vagy Anglia, amelyek ötven azonos vagy közel azonos szintű játékosból választhatnak. Nekünk és más válogatottaknak azonban sokkal bonyolultabb lesz, hogy ne legyen különbség a kezdő játékosok és az utolsóként választottak között. Gondoskodunk kell arról, hogy Magyarországot is huszonhat olyan futballista képviselje, akik mind megbízhatóak, akikre mind számíthatunk”- véli Inguscio.

Az olasz szakember a cikkben beszélt Kerkez Milosról is. Szerinte a védő sokat fejlődött azáltal, hogy napról napra egy angol élvonalbeli csapatnál készülhet, de ez nem jelenti azt, hogy a csúcson van: még mindig rengeteget kell fejlődnie, főleg az energiáival való gazdálkodásában.

„Nagyvonalú ebben a tekintetben, nagyon gyakran úgy használja el az energiáit, hogy az nem fizetődik ki.

Örülünk neki, hogy Iraola edzi őt a Bournemouthban, jelenleg egy még magasabb szintű klub talán nem garantálta volna neki, hogy ennyit hibázhasson és annyit tanulhasson, mint amennyit most megteheti. Ezáltal csak gazdagodhat” – vélekedett Inguscio, aki igazán büszke arra, hogy magyar állampolgár lett. Szeretné azt gondolni, hogy ezt nemcsak a sportért tett szolgálatukért kapták meg Rossival, hanem azért is, amilyen emberek valójában.

„Magyarnak érezni magam – tizenhárom itt eltöltött év után – boldoggá tesz. És még nagyobb lehetőséget ad arra, hogy azoknak, akik nem magyarok, és akik nem ismerik a magyar valóságot, a magyar történelmet, azt mondhassam: tévedtek” – nyilatkozta Cosimo Inguscio. Az olasz szakember azt is elmondta, hogy pályafutása legnagyobb sikerének az Izland elleni pótselejtezőt tartja, holtversenyben a Budapest Honvéddal elnyert bajnoki címmel és a németországi Eb-re való kijutással.