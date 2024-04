Üzletileg is hatalmas siker volt a Klopp-korszak Liverpoolban

Nyitókép: Peter Byrne - PA Images



Mint köztudott, Jürgen Klopp a bajnokság végén távozik a Liverpool labdarúgócsapatának edzői posztjáról, és legalább egy évig pihenni szeretne. Az utódját gőzerővel keresi a klub, de nehéz lesz hasonló kvalitású szakembert találni helyette. A német tréner 2015 őszén vette át a vörösök irányítását, és az 1989–1990-es idény után 2020-ban ismét bajnokcsapatot csinált a Poolból. Mellékesen azért jegyezzük meg, hogy egy évvel korábban, 2019-ben pedig a Bajnokok ligáját nyerte meg a piros-fehérekkel. És könnyen lehet, hogy az idén is Szoboszlai Dominikéké lesz az aranyérem a Premier League-ben.

De bárhogy is alakul a bajnokság Angliában, az már most tény, hogy Jürgen Klopp a Liverpool történetének negyedik legsikeresebb menedzsere a trófeák számát tekintve. A német szakember a kezdetektől fogva szorosan együttműködött az FSG elnökével, Mike Gordonnal és a sportigazgatóval, Michael Edwardsszal, megosztva a döntéshozatal felelősségét. Ez az együttműködés 2021-ig tartott, amikor is Edwards elhagyta a klubot, Klopp pedig nagyobb befolyásra tett szert a keret építése terén. A szakember, és így az egyesület 2015 óta közel egymilliárd eurót (395 milliárd forint) költött átigazolási díjakra, miközben ennek az összegnek valamivel több mint a felét kereste meg játékoseladásból. Ez összesen 343 millió eurós átigazolási hiányt eredményezett a Klopp-korszakban – írja a Nemzeti Sport.

Jürgen Kloppot ünneplik a játékosok 2029-ben a Bajnokok Ligája megnyerése után - Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor az átigazolási piacon a Pool nettó költése (azaz a vétel és az eladás különbözete) mindössze kétszer haladta meg a 100 millió eurót 2016 óta, és három idényben nyereséget is termelt a játékoseladásokból.

Amúgy az egyik százmilliós deficitet 2023 nyarán hozta össze a Liverpool, amikor Szoboszlai Dominikot is megvette – a középpályás minden idők legdrágább magyar futballistája 70 millió euróért érkezett az RB Leipzigtől.

Klopp munkába állásának évében, 2015-ben a keret értéke 375 millió euró volt, a Football Benchmark játékosértékelési platformja szerint 2024 februárjában valamivel több mint 1 milliárd euró, és így a Manchester City (1,38 milliárd euró), az Arsenal (1,18) és a Real Madrid (1,13) mögött a világ negyedik legértékesebbje. Ebben a nem mindennapi keretben Szoboszlai Dominik a harmadik legértékesebb futballista 81,2 millió euróval. Csak Trent Alexander-Arnold (92,1) és Darwin Núnez (89,1) előzi meg.

A Liverpool bevételei jelentősen nőttek a Klopp-korszakban

2016 és 2023 között 634 millió eurót termelt kizárólag a meccsnapi bevételekből. És akkor ott vannak még a kereskedelmi bevételek, amik megkétszereződtek a 2015–16-os idény óta. Egészen pontosan összesen 65,4 millió eurós nettó nyereséget könyvelhetett el a klub, noha a nyolc évadból csak hármat tudott nyereséggel zárni. A Klopp-éra teljes pénzügyi arculata ugyan csak a 2023–2024-es kimutatások hivatalos közzététele után rajzolódik ki, de az eddigi tendenciát figyelembe véve a helyzet biztatónak mondható.

A Liverpool 2016-ban a nyolcadik helyen állt a Football Benchmark listáján 1,27 milliárdos eurós értékkel, 2023-ra az egyesület a negyedik helyre lépett előre, és már 3,9 milliárdot ér, ami több mint háromszoros gyarapodás!

A Klopp-éra kétségtelenül a Liverpool történetének egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb időszaka. Nem lesz könnyű helyettesíteni őt, de ezt persze a klubnál tudják a legjobban.