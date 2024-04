„Az olimpiára való kijutás még hiányzik a listáról” – Kempf Zozo a Mandinernek

Kempf Zozo 2023-ban a 12. helyen végzett a Forbes legértékesebb magyar influenszereket felsorakoztató listáján. Mint írták, „a bmx-es Kempf a YouTube után több tévés realityben is szerepelt. Köztük az Exatlon Hungary vagy a Dancing With The Stars is segítette megismertetni a nevét. Egyebek mellett bringástáborokat szervez, és ismertségét hosszú távú szponzorszerződésekkel kamatoztatja”.