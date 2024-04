A Liverpool legendája határozott véleményt fogalmazott meg Szoboszlairól

Nyitókép: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

***

Egészen különleges labdarúgó volt, erről a 2009-ben a Bajnokok Ligájában szerepelt debreceniek, és a 2013-as amszterdami világbajnoki selejtezőn (le)szerepelt magyar válogatott tagjai is tudnának mesélni. Dirk Kuyt a Liverpool színeiben (2006-2012) BL-döntős és Ligakupa-győztes volt, a holland nemzeti együttessel világbajnoki ezüstérmet szerzett (2010). A 43 éves egykori csatár-szélső exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, s természetesen a Vörösök nyári igazolásáról, Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.

„Figyelemmel követem egykori klubomat, a közelmúltban szinte az összes Liverpool-meccset megnéztem, és mondhatom,

nagyon tetszik Szoboszlai Dominik játéka. Nagyszerű futballista, igazi egyéniség, örülök, hogy a Liverpool megszerezte.”

Dirk Kuyt magyar közvetítéssel lett a belga Beerschot vezetőedzője s azóta az élvonalba is feljuttatta a csapatot. Akad némi restanciája hazánkkal szemben, ugyanis 2013 őszén ő is kivette a részét az Egervári-csapat lemészárlásából. Az amszterdami vb-selejtezőn 8-1-re ütötték ki Dzsudzsákékat a narancsosok, a zakó a szövetségi kapitány állásába is került... Kuyt a mai napig emlékszik arra a mérkőzésre.

„Emlékszem, igen. Már csak azért is, mert akkoriban volt a legjobb, legerősebb a válogatottunk. Kétezertízben világbajnoki ezüstérmet szereztünk, négy évre rá harmadikok lettünk, a magyarok elleni összecsapás a két torna között volt. Hemzsegett az öltözőnk a jobbnál jobb futballistáktól.

Sajnálom, ha szomorúvá tettük a magyarokat,

de mi nagyon élveztük akkoriban a játékot.”