Legyőzte a halálos kórt, most életet adott a magyar sztársportoló

Nyitókép: Facebook/Tóth Tímea oldala

***

Tóth Tímea, az FTC korábbi válogatott kézilabdázója, a Sport Tv ismert szakkommentátora a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett az első gyermeke, egy kislány. A Ferencváros korábbi válogatott átlövőjét az elmúlt években alaposan próbára tette az élet: 2019-ben elveszítette a gyermekét, aki csupán 12 napot élt, 2021-ben pedig mellrákot diagnosztizáltak nála – írja az Origo.

A 43 éves sportember közösségi oldalán jelentette be az örömhírt: Lili megérkezett.

„Ma reggel 8.40-kor megérkeztem! 3kg és 55cm vagyok!

Mindenki jól van, nagy a boldogság!”

– írta szerdán a korábbi balátlövő.

Tóth Tímea kegyetlen megpróbáltatásokon ment keresztül, előbb elvesztette koraszülött kisfiát, majd mellrákot diagnosztizáltak nála. Nem adta fel, s most úgy tűnik, jóra fordul az élete.

„Csak az lebegett a szemem előtt, hogy anya akarok lenni...

A kemó előtt két héttel lefagyasztottak hat embriót. Azaz hat esélyem maradt arra, hogy teherbe essek.

Rögös, embert próbáló út volt a kemoterápia. Néha megpillantom a kopasz képeimet a telefonomban, és arra gondolok, hogy ez nem is én vagyok, olyan hihetetlennek és távolinak tűnik. Sokszor belegondoltam, hogy miért éppen velem történik ez. Én jó embernek tartom magam, soha senkinek sem ártottam. A barátaim azt mondják, hogy nem hiszik el ezt a sok rosszat, ami velem történt. A kisfiunk elvesztése után költöztünk be a szent­endrei házba, utána jött a daganatos betegség, tehát akkor most megint valami jónak kellene történnie” – nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Tóth Tímea.