Kiröhögték Bognár György fiát a Fradi-drukkerek

Nyitókép: Lukács József, BSC 1924 Facebook

A csakfoci.hu portálnak adott interjút Bognár György fia, ifjabb Bognár György, aki tavaly távozott édesapja stábjából, és jelenleg az NB III-ban szereplő Budaörs SC edzője. A beszélgetés egyik részlete pedig megragadta a Fradi drukkereinek figyelmét, és a klub szurkolói oldala, az ulloiut129.hu szemlézte is egy gúnyos mondat kíséretében.

A mindössze 35 éves szakember ugyanis azt találta mondani, hogy apja sosem vállalná el a Fradi edzői tisztségét, és ezzel ő is így van. „Apu leginkább olyan kluboknál szeretett dolgozni, ahol a szakmai munkát maximálisan ő irányíthatja, családias a hangulat, nincs folyamatosan reflektorfényben, ezért alacsonyabb osztályban is jól érezte magát. Biztos vagyok benne, ha a Ferencvárostól felhívnák, hogy legyen ott edző, nemet mondana. Persze, tudom, hogy ez soha nem fog megtörténni… Ebben is hasonlítunk egymásra” – fogalmazott.

A Fradi szurkolói oldalán az említett idézet mellé annyit írtak kísérő szövegként:

„És ő, aki jelenleg NBIII-as edző, se tenné meg ezt. Nagy az arc…”

De ifjabb Bognár a hozzászólóktól is megkapta a magáét. Volt aki úgy fogalmazott, „Ha felhívnának a Man. City-től, hogy legyek ott edző, biztos, hogy nemet mondanék”. „Apád maradjon csak Pakson, és nevelgesse nekünk a jövendő csatárainkat! Ezt valahogy jól csinálja”. De volt olyan is, aki apjának korábbi botrányára emlékeztette, „Már csak azért se, mert az ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYT Sopronban hagyta a játékteremben. MLSZ-ben nem opció ? Ferencvárosban alap.”.