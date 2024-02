Szoboszlai nélkül is nyert a Liverpool, de még nagyobb bajba került Jürgen Klopp

Egyre hosszabb a Liverpool FC labdarúgócsapatánál a sérültek listája. Szoboszlai Dominiknek, Thiagónak és Trent Alexander-Arnoldnak a korábbi sérülése újult ki, míg Stefan Bajcetic és Joel Matip már hosszú ideje nem bevethető. A hétvégi forduló előtt ráadásul újabb csapás érte Jürgen Klopp csapatát, a brazil kapus, Alisson is kidőlt, combhajlító-sérülést szenvedett.

Talán valaki megátkozta a Vörösöket, mert a Brentford elleni bajnokin már az első félidőben két újabb sérültje lett a bajnokaspiránsnak.

Előbb Curtis Jones került a földre, majd a remek formában lévő Diogo Jota hagyta el hordágyon a pályát. És az is aggodalomra adhat okot, hogy Darwin Núnez sem jött ki az öltözőből a második félidőre… Az biztos, a játékára nem lehetett panasz az első játékrészben.

A 4–1-es győzelem mellett azért más miatt is volt okuk örülni a liverpooli drukkereknek. Mohamed Szalah egy hónapos kényszerszünete után visszatért a pályára, mégpedig nem is akárhogyan. Adott egy gólpasszt Alexis Mac Allisternek, majd góllal fejezett be egy támadást az egyiptomi csatár. A Liverpool ezzel a sikerrel továbbra is vezeti a Premier League tabelláját.

