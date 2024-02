Meglepő fordulat a 27 milliárd forintos üzletben: mégis megérte az árát Szoboszlai Dominik?

Nem túlzás, hogy Szoboszlai Dominik azonnal megvetette a lábát a világ legerősebb labdarúgó-bajnokságában, az angol Premier League-ben. A nyáron a német Leipzigtől leigazolt fiatal magyar ha úgy tetszik, elkezdte megszolgálni az árát, ami nem volt éppen kevés. A Liverpool történetének egyik legdrágább transzfere természetesen kérdések és kételyek sorát vetette fel.

Beismerte a tévedését

A Magyar Nemzet kiemeli: Szoboszlai Dominik hetvenmillió eurós (27,4 milliárd forintos) vételárával felkerült a dobogóra, hiszen a Vörösök csak Darwin Núnezért (85 millió euró) és Virgil van Dijkért (84,65) fizettek többet, mint a magyar középpályásért. Pedig ha a frissiben, 2023 júniusában kinevezett sportigazgatón, Jörg Schmadtkén múlott volna, akkor a Liverpool nem feltétlenül szerződteti Szoboszlait, mivel sokkalta az RB Leipzig által megszabott kivásárlási árat.

„A Liverpoollal hetvenmillió euróért vettük meg Szoboszlai Dominiket az RB Leipzigtől, és

akkoriban azt mondtam, hogy túl drága. De mai fejjel el kell ismernem, hogy tévedtem vele kapcsolatban. Ez a srác az első pillanattól kezdve fontos tagja volt a csapatnak”

– idézi a február elején távozott, kevesebb mint egy évet Liverpoolban töltő német szakembert az ismert transzferguru és sportújságíró, Fabrizio Romano.

A számok is bizonyítják

Az ősszel a 24. életévébe lépett Szoboszlai január eleje óta sérüléssel bajlódik, visszatért, de kiújult az izom- és ín problémája. Ahhoz képest, hogy a szkeptikusok azt jövendölték, csak a kispadot fogja koptatni, az elejétől alapember lett Jürgen Klopp csapatában: 28 mérkőzésen játszott, 5 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, s bár a döntőben nem játszott, immár angol Ligakupa-győztesnek is vallhatja magát. Joggal, hiszen abban a sorozatban kétszer is betalált. Az üzlet is telitalálat volt.

