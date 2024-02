Gigászok csatája az edzőért: megkörnyékezte a Liverpool Xabi Alonsót, akit a Bayern München és a Real Madrid is csábít

Lépések és ellenérvek

A Liverpool felvette a kapcsolatot Inaki Ibanezzel, a Bayer Leverkusen Xabi Alonso ügynökével, hogy ügyfele a következő szezontól vegye át a csapat irányítását a távozó Jürgen Klopptól – számol be a legfrissebb fejleményekről a caughtoffside.com, amely arról nem ír, mit tudott ajánlani a 42 esztendős trénernek Szoboszlai Dominik klubja. Az edzőnek ráadásul 2026-ig élő szerződése van a német egyesülettel, és a hírek szerint két másik egykori klubja, a Real Madrid és a Bayern München is érdeklődik iránta, így a Liverpoolnak nem lesz egyszerű dolga a megszerzésével. Az angol lap úgy látja, nem is biztos, hogy Alonso lenne a megfelelő választás.

„Még csak most kezdi menedzseri pályafutását, és minden bizonnyal több tapasztalatra van szüksége, mielőtt szerepet vállalna Európa valamelyik legnagyobb klubjában.

Ezek a munkák túl korán jönnek Alonso számára, és bár felettébb ígéretesen teljesít, kockázatot jelent a Liverpool számára. A Vörösöknek jobban jönne egy tapasztaltabb edző, mivel jobban tudná kezelni a Klopp távozása után kialakuló helyzetet.

Ha ez rosszul sülne el, akkor jöhetne el Alonso ideje, hogy közbelépjen, és átvegye a Merseyside-i klubot. Bár ez a megközelítés azt jelentheti, hogy a Liverpool elveszítené az érte folyó harcot olyan klubokkal szemben, mint a Real Madrid és a Bayern München.”

Triplázhat

Xabi Alonso vezetésével épp az őt csábító rekordbajnok, Bayern München előtt magabiztosan, 8 ponttal vezeti a tabellát a Bayer Leverkusen egygólos a német labdarúgó-bajnokságban, a Bundesligában 23 fordulót követően. A története első bajnoki aranyérmére hajtó együttes 33 mérkőzésesre növelte veretlenségi sorozatát (29 győzelem, 4 döntetlen), ami német rekord. A gyógyszergyári csapat eddig holtversenyben volt csúcstartó a Bayern Münchennel, amely 2019 decembere és 2020 szeptembere között Hansi Flick irányításával szintén 32 összecsapáson át nem talált legyőzőre. Alonsoék még versenyben vannak a az Európa-Ligában a és a Német Kupában is, s akár mindhárom sorozatot meg is nyerhetik.

Nem defenzív

Ami pedig a spanyol edzői felfogását illeti: toronymagasan a legkevesebb gólt kapta (16) a Bundesligában a Bayer, amely a sziklaszilárd védekezés mellett a gólszerzésben (59) is az élmezőnyhöz tartozik, pedig a Real Madrid utánpótlásában és a Sociedad tartalékjainál is megfordult edző egy kiesés elöl menekülő gárdát vett át 2022 októberében – azóta nagyot fordult a világ a Bayer Leverkusennel és Xabi Alonsóval is.

Nyitókép: AFP/Paul Ellis