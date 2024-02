Elképesztő terhelés – ez lehet Szoboszlai sérülésének hátterében

Mint arról a Mandineren is beszámoltunk, megint megsérült Szoboszlai Dominik, ezért kénytelen kihagyni az angol ligakupa, a Carabao Cup döntőjét. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Premier League idei nytómérkőzésén, január1-jén a Newcastle United elleni mérkőzésen szenvedett combhajlítóizom-sérülést, ami miatt pár mérkőzést ki kellett hagynia. A magyar klasszis január 28-án a Norwich elleni FA-kupa mérkőzésen visszatért és azonnal egy gólpasszt is jegyzett, majd a Chelsea elleni 4-1-es győzelemből is kivette a részét élete első fejesgóljával.