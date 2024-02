Egyre nagyobb a baj a Herthánál, kidobhatják Dárdai Pált

„Mintha elátkozták volna a 2024-es évünket” – mondta Dárdai Pál, miután a Hertha labdarúgócsapata három idei bajnokiján csupán egyetlen pontot szerezett, ráadásul a Német Kupa hazai negyeddöntőjét is elbukva jóformán mindent elrontott, amit ősszel nagy nehezen felépített. A Bundesliga első osztályából tavaly kiesett fővárosi együttes 20 forduló után jelenleg a 11. helye áll, s az utóbbi hetekben felerősödtek a magyar vezetőedzőt kritizáló hangok. A gyengébb szereplés hátterében az is állhat, hogy a szakember dolgát a csapatot tizedelő influenzajárvány is nehezíti – írja a Bors.

A Kicker mindenesetre arról tett említést, hogy a klubikon szerződése nyáron lejár. Más lapok meg azt említették, hogy a vezérszurkolóból és nem mellékesen Dárdai-rajongóból lett klubelnök, Kay Bernstein elnök januári halálával a legfőbb támaszát veszítette el.

A Berliner Kurier szerint nemcsak a klubban gyengültek a vezetőedző pozíciói, de a szurkolók körében is két szekértábor alakult ki a magyar tréner feltétlen híveiből és egyre hangosabb kritikusaiból. Utóbbiak felemlegetik a Berstein halálával és az amerikai befektető, a 777 Partners klubon belüli megerősödésével együtt, hogy az általuk favorizált osztrák Ralph Hasenhüttl még mindig szabad.

A Sport Bild ugyanakkor úgy értesült, hogy „a hat nyeretlen meccs ellenére az edzőt nem fenyegeti a kirúgás”, más kérdés, hogy a következő hetekben is így marad-e. A Hertha BSC vasárnap délután a feljutásért küzdő, negyedik Greuther Fürth vendége lesz a Bundesliga másodosztályában. Mondani sem kell talán, hogy nem a berliniek a meccs esélyesei. Ha jönnek az újabb vereségek, akkor tényleg kidobhatják Dárdait.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek