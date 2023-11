Ezért kell a Fradinak „a világ végén” játszania a sorozat legrosszabbja ellen

Ennek ellenére a Fradi szurkolói itt is buzdítják majd a zöld-fehéreket, akik nagy lépést tehetnek a kupatavasz, azaz a továbbjutás felé. A Fradi az elmúlt három bajnokiján mindössze egyetlen pontot szerzett, de a szerb gárda sem parádézik. Jelenleg hetedik helyen áll hazája bajnokságában, a hétvégi sikere előtt szeptember végén nyert legutóbb mérkőzést, a tavalyi remeklés már a múlté, idén még a 16 csapatos bajnokság felsőházba kerüléséért is nagyon kemény harc vár rá.

Három magyar konzul is jelen lesz a Cukaricki-Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Szerbiában, két másik pedig már előtte a röszkei határátkelőnél, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a magyar szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bizonyítana a barátai előtt

Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón nem meglepő módon a Fradi két szerb tagja vett részt. „Határozott céljaink vannak, és ezekhez tartjuk is magunkat. Az utóbbi időben rendre jó teljesítményt nyújtottunk, de a győzelmek elmaradtak. Természetesen ezúttal is szeretnénk minél több gólt szerezni, de először a saját kapunkat kell biztosítanunk. Ebből építkezve pedig

megvan az a sebességünk és kreativitásunk a támadójátékunkban, amely hozzásegíthet minket a minél jobb gólkülönbséghez.

Ellenfelünk ráadásul szinte tét nélkül játszik, így nyugodtabban léphetnek pályára – fogalmazott Dejan Sztankovics vezetőedző.

A Fradi szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics az Ekl-mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, a háttérben a szintén szerb támadó, Alekszandar Pesics

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„A Cukaricki elleni első mérkőzés nagyon fontos volt számunkra, ez volt a mester első mérkőzése a Groupama Arénában, és én is hosszú sérülés után találtam be. A mostani meccs teljesen más lesz, de eddig mindig jó eredményt értem el a Cukaricki ellen, bízom benne, hogy ezúttal is így lesz.

Külön motiváció számomra, hogy a szülővárosom, Nis közelében lépek pályára, sok rokonom és ismerősöm is a helyszínen lesz majd.

Az elmúlt két napban sokat készültünk a találkozóra, hiszen a továbbjutás érdekében győznünk kell. Nehéz mérkőzésre számítok, de mindent meg fogunk tenni a három pontért – jelentette ki a szerb támadó, Alekszandar Pesics.

Fotó: MTI/Illyés Tibor