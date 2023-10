„Van egy elméletem, mely szerint azok a leginkább menthetetlenek fociügyben, akik életükben nem rúgtak egyeneset labdába még tesiórán sem. Azokból nem lesz tv előtt ülő hobbiszurkoló sem, nemhogy hardcore fajta. És amikor ezek az emberek teljesen érthető módon nem tudnak mit kezdeni a magyar sport nemzetközi sikereivel, akkor előbújik belőlük a demagóg. Mr. Keserv nemzeti öntudatát nem kérdőjelezem meg, szerintem Pista szereti a hazáját, szívén viseli a határon túliakat, és alapvetően tényleg nincs sok bajom vele, azt ugyanis nem tartom bajnak, hogy mást gondolunk Magyarország jelenéről és jövőjéről. MZP-t nem ismerem annyira, nála nem tennék ugyanakkora összeget arra, szereti-e a hazáját. Ezért is okozott sokakban hatalmas káoszt és arcvesztést, amikor 2015-től lényegében egy platformra keveredtek korábbi jobbos, konzervatív újságíró kollégák a (lassacskán) mindenkori ellenzékkel. Tehát ezt a részt még csak-csak értem. Foci = üssük a csútit, akkor is, ha nem nyerünk, akkor is, ha nyerünk. Tiszta sor.

De azt viszont már nem értem, hogy mégis hogy lehetnek ennyire reménytelenül érzelemmentesek, ennyire negatív EQ-júak. Kimegy 60 ezer ember. Kiment volna, de esélytelen volt a nagyfokú érdeklődés miatt további 4x 60 ezer. És az orruknál tovább nem látva, képesek nem csendben maradni, és politikai lózungokkal válaszolni egy olyan miniszterelnöki posztra, ami nem szól másról, mint nemzetről, büszkeségről, csapategységről. Van egy kapitányunk, aki olaszként magyarabb sokunknál. Van egy sztárjátékosunk, aki előtt ott hever a fél világ. És szégyenszemre két olyan ember fanyalog, nyafog, kekeckedik, aki épp annak az elfuserált 30-50-es nemzedéknek a tagja, amelyik Mexikó óta nemhogy sikerekben nem fürdőzhetett, hanem égett, mint a rongy Lettországok, Feröerek meg Izlandok ellen. Épp nekünk, valamint Márki-Zay Péternek és Dévényi Istvánnak kéne pontosan tudnia, hogy ami az elmúlt években magyar foci címén létezik, az több mint gyógyír az elátkozott évtizedek után.

De ha így se megy Quagmire-nek és Mr. Keservnek, hátha megy vizuálisan. Nézzék meg ezt a képet! Ha maradt bennük lélek és nemzeti érzés. És minden világossá válik.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP