Willi Orbán: Ezért robbant be Szoboszlai Angliában

„Nemcsak a látványos megoldások embere, hanem rengeteget fut, ütközik, szerel,

már most nagy hatással van a Liverpool játékára”

– nyilatkozott Berlinben az Indexnek volt csapattársáról Willi Orbán. Mint kiderült, a jó kapcsolat megmaradt Orbán és Szoboszlai között, szakítanak időt arra, hogy váltsanak pár üzenetet. Az apropó most az volt, hogy megszerezte első PL-gólját Szoboszlai.

Willi Orbán elmondta: „Ne felejtsük, ezen a nyáron nemcsak Szoboszlai vette az irányt tőlünk Anglia felé, hanem Josko Gvardiol és Christopher Nkunku is, biztos vagyok benne, hogy a Premier League-ben szintén megállják a helyüket” – tette hozzá a 30 éves belső védő. Játékosok jönnek és mennek, ez a futball örök körforgása, évről évre építkezni kell, nincs ebben semmi új a 41-szeres magyar válogatott labdarúgó szerint.

Jön a szerb-magyar

Az Index emlékeztet: kifejezetten jól kezdtük az Európa-bajnoki selejtezőket, de a legfontosabb mérkőzések még hátra vannak: ezek közé tartozik a szerb–magyar és a Montenegró elleni hazai meccs is majd.

Nyerni megyünk Belgrádba.

Tisztában vagyunk az egyéni képességeikkel, azzal, hogy tele vannak topligák top klubjaiban szereplő játékosokkal, mégis úgy gondolom, hogy a miénk a jobb csapat. De ezt a pályán is bizonyítani kell” – mondta Orbán.

Hozzátette: „Szerencsére jó néhány nagy sikert értünk már el, viszont sok hibát is elkövettünk, amelyekből mindig tanulni kell. Nehezen felülmúlható emlék a portugálok és a franciák elleni telt házas budapesti Eb-meccs, de az Izlanddal szemben megfordított pótselejtező is érzelmekkel teli csata volt, pedig akkor nem is lehetett ott a hátunk mögött a szurkolótábor. Öt év hosszú idő, de

hiszem, hogy tovább fejlődhetünk, és a java még csak ezután jön.”

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Szerbiában vívja meg a soron következő Európa-bajnoki selejtezőjét, míg vasárnap este Csehországot fogadja barátságos mérkőzésen, írják.

Nyitókép: Getty Images/David Geieregger