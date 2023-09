Videón, ahogy Szoboszlai-mezben, a Reptérre vonul be az ausztrál sztárdartsos

A csakafoci.hu oldal számolt be arról, hogy Damon Heta, a népszerű ausztál dartsjátékos milyen fogásokhoz folyamodott, hogy belopja magát a magyar közönség szívébe az MVM Dome-ban zajló III. Hungarian Darts Trophy-n.

Heta a Szoboszlai Dominik nevével ellátott magyar válogatott mezben, illetve Korda György slágerére, a Reptérre vonult be a Major Nándor elleni mérkőzésre. Mint, ahogy az a lenti videóból is kiderül, az ausztrálnak sikerült is „hatalmas hangulatot csinálnia”. Ezután simán, 6-0-ra nyerte meg a legjobb 16 közé jutásért vívott találkozót.

A bevonulásról készült videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó