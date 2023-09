Győzelem Szerbiában – Marco Rossi szerint megérte szenvedni

Ismét nagy sikerre vezette nemzeti tizenegyünket az olasz tréner. Marco Rossi irányításával a németek, az angolok, a horvátok után Szerbiát is legyőzte tétmérkőzésen futball-válogatottunk. Belgrádban hátrányból fordítva Varga Barnabás és Willi Orbán góljaival 2-1-re nyert a magyar csapat Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. Nagy skalp, kiváló pozíció, újabb élmény a szurkolóknak.

„A legfontosabb, hogy a játékosok képesek voltak sokat szenvedni, különösen a második félidőben, amelyben túl sok területet engedtünk át az ellenfélnek. Szerbia ellen persze szenvedhet az ember mert mindent a támadásaikra összpontosítanak, és világszínvonalat képviselnek. Az első félidőben én úgy érzem, egészen jól játszottunk. Amikor hátrányba kerültünk, akkor is nagyon jól reagáltunk rá: felálltunk, sőt fordítottunk. A srácok követték a taktikai utasításokat, ami a legnehezebb ilyenkor. De nem adták fel egy pillanatra sem, és különösen a második félidőben jól küzdöttek. Ez volt az a mérkőzés, amelyen a legtöbbet szenvedtem én is velük együtt. Nekik kellett rengeteget futniuk, nekünk a kispadnál is izgalmas volt megélni a történteket. ” –mondta az M4Sportnak Marco Rossi.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem szeretne előre inni a medve bőrére. Hiába áll veretlenül a csoportja élén féltávnál a csapata, 3 ponttal a szerbek, 5-tel a már nem kijutó helyen lévő montenegróiak előtt, csapatépítésben gondolkodik.

„Egy folyamat közepén vagyunk még csak, mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk fejlődni, javulni. Számunkra persze a Szerbia elleni, mint ahogy az előzőek is, nagyon fontosak, mindegyik tétre ment. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy ilyen jó sorozatban vagyunk, szeretnénk a jövőnek is építeni a válogatottat, fiatalokkal. ez a célunk, és nagyon elégedett vagyok a srácokkal. Kiemelném Nagy Ádámot és Nego Loicot, akik kifejezetten jól játszottak. Pedig mennyi kritikát kaptam, amiért meghívtam őket. Azt hiszem, a kétkedők is gratulálhatnak nekik, mert megérdemlik.”