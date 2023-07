Csank János, a Fradi korábbi vezetőedzője: Csúnya lenne, ha kikapnánk, sőt még a döntetlen is necces eredmény lenne.

Az edzőmérkőzéseket figyelve minimális gond van, de ahol ennyi játékost cserélnek, ez egyáltalán nem meglepő. Szerencsére a Fradi egy verhető csapattal találkozik, amely ellen még az sem lehet akadály, hogy egy kis méretű műfüves pályán kerül sor az első találkozóra. Csúnya lenne, ha kikapnánk, sőt még a döntetlen is necces eredmény lenne, de nem hiszem, hogy különösebben nehéz dolgunk lesz, hiszen két mérkőzésen dől el a továbbjutás.

Kicsit meglepett, hogy ennyi új játékos érkezett,

de annak örülök, hogy van remény, hogy minél több magyar játékos beférjen a kezdőcsapatba.

Hajdú Attila, a Ferencváros korábbi válogatott kapusa: Ennyi új játékosból rövid idő alatt ütőképes csapatot formálni igazán embert próbáló feladat.

Egy kezdőcsapatnyi új játékos érkezett a Fradihoz. Éppen ezért azt mondom, az őszi idény nem csak a játékosok, hanem Sztanyiszlav Csercseszov számára egyfajta vizsga is lesz. Most bizonyíthat azoknak, akiknek kétségei voltak afelől, hogy milyen edző, hiszen ennyi új játékosból ennyire rövid idő alatt egy ütőképes csapatot formálni – igazán embert próbáló feladat lesz. A Klaksvík ellen – mint mindenki – én is sikert várok már az első mérkőzésen is, de tudjuk, hogy mindig a kötelező győzelmek a legnehezebbek.

Ifjabb Lisztes Krisztiánból végleg meghatározó játékos válhat! Fotó: fradi.hu

Lisztes Krisztián, a Ferencváros korábbi válogatott középpályása: Bízom benne, hogy Krisz fiam szerzi a győztes gólt.

A Fradinál mindig a bajnoki cím a cél, és most már az is, hogy valamelyik nemzetközi kupában újra megéljék tavaszt. Ha egy csapathoz sok új futballista érkezik, akkor mindig vannak kérdőjelek is az emberben, de bízom benne, hogy mindannyian meghatározó játékook lesznek. Mindenesetre

Varga Barnabás jó benyomást tett rám, erőteljes, jól fejel, de a francia másodosztályból érkező Ibrahim Cissé is a Fradi erőssége lehet.

No és persze abban is bízom, hogy fiam, Krisz – nem csak a bajnoki, hanem a nemzetközi kupamérkőzéseken is – minél gyakrabban be tud kerülni a kezdőcsapatba, és ahogy tavasszal, ismét fontos gólokkal tudja segíteni a Fradit a jó szereplésben. A Klasvik ellen nehéz meccsre számítok, hiszen a hazai pálya mellett az időjárás és a műfű is nekik kedvez, jó formában is vannak, és a közelmúltban a nemzetközi porondon is elkaptak már egy-két nagy nevet. Bízom benne, hogy az első félidőben megszokjuk a körülményeket, a második játékrészben pedig megnyerjük a meccset. Az sem baj, ha éppen Krisz szerzi majd a győztes gólt!

Nyilas Elek, a Ferencváros korábbi válogatott középpályása: Magabiztos fellépést és karakteres teljesítményt várok.

Gondolom, azért érkezett ennyi új játékos a holtszezonban, mert újra a Bajnokok Ligája főtáblájára szeretne kerülni a klub. Az őszi szezonban a Fraditól nagyon kiegyensúlyozott és jó játékot várok. Egyértelműen nagy tervek vannak születőben, boldog lennék, ha ismét egy BL-főtáblára jutó csapatnak szurkolhatnánk. Nem lesz egyszerű a feladat, hiszen a rengeteg új játékos beépítése időigényes lehet. A Klasvík nem egy közismert csapat, több amatőr, de annál lelkesebb játékossal rendelkezik, akik ameddig bírják, mindent megtesznek majd a jó eredmény elérése érdekében. A Fraditól az első perctől kezdve magabiztos fellépést várok, és azt, hogy egy karakteres teljesítménnyel tudatosítsa az ellenfélben: már az első meccs végén is csak a mieink jöhetnek le győztesen a pályáról!

Egy új igazolás a sok közül: Cibrail Makreckis góllal debütált a Ferencvárosban Fotó: fradi.hu

Vincze Ottó, a Ferencváros korábbi válogatott középpályása: A feröeriek végig érezzék, hogy egy domináns Ferencvárossal játszanak!

A nyáron érkezett új igazolások többnyire válogatott futballisták, jó a pedigréjük, de a pályán dől majd el, hogy milyen teljesítményre lesznek képesek. Mindenesetre Varga Barnabás biztatóan játszott az edzőmérkőzéseken, sőt az A-válogatottban is góllal mutatkozott be. A Fradi kerete igen bő, izgalmas szakmai feladat lesz összerakni a legütőképesebb csapatot. A KÍ elleni meccs papíron sima mérkőzés lesz, de ehhez az is kell, hogy a Fradi már az elején eredményes legyen a lelkes ellenféllel szemben. A meccset úgy kell lehozni, hogy a feröeriek végig érezzék: egy domináns Ferencvárossal játszanak, amely a BL főtáblájára igyekszik, így cseppnyi kétség sem lesz, hogy ki jut majd tovább!

Nyitókép: fradi.hu