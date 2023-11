Egyre színesebb a sportpaletta (X)

2023. november 28. 09:54

Idén a világbajnokságokon túl több mint 120 nemzetközi sportesemény volt hazánkban. Ebben a rendkívül színes választékban olyan sportágak is helyet kaptak, amelyek nemrégiben születtek meg és évről-évre egyre népszerűbbek. Ezek közül mutatunk be most néhányat.

Central European Padel Tour. A padel sok hasonlóságot mutat olyan más ütősportokkal, mint a tenisz, a tollaslabda vagy a squash, miközben a fiatal, feltörekvő sportok közé tartozik. A mérkőzések nagyon jó eszközei a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének, ezen túl fejlesztik a koordinációt és a reflexeket is. Hazánkban is egyre népszerűbb, amelyet elősegített a nyáron tíz ország részvételével megrendezett Central European Padel Tour is. Padbol Nemzetek Európa Kupája ’23. Szintén feltörekvő, modern labdajáték a padbol, amely a látványsportok új dimenzióját hozta el. Az életkortól függetlenül művelhető sportág a labdarúgás, a squash, a röplabda és a tenisz elemeit ötvözi. Az idén nyáron megrendezett Padbol Nemzetek Európa Kupája ’23 egy valódi sportfesztivál volt valamennyi résztvevő számára. I. Teq Fesztivál Hungary. A futball-alapú teqball-t egy speciálisan meghajlított asztalon játsszák, egyéniben két, párosban négy játékossal. A sportág Magyarországon jelent meg, megalkotói szerint a labdarúgás legtisztább vállfaja, hiszen testi kontaktus nélküli sport, sem az ellenfél, sem az asztal érintése nem engedélyezett. Az idei esztergomi viadal is nagy népszerűségnek örvendett.

(X) Fotó: NSÜ

