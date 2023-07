Fenntartható működés a SPAR-nál: kevesebb műanyag, több megmentett élelmiszer (X)

A SPAR Magyarország hosszú évek óta törekszik arra, hogy mind kereskedelmi működése, mind gyártási folyamatai során minél kevésbé terhelje a környezetet, megóvja munkatársai és vevői egészségét, polcain egyre több hazai kis és családi vállalkozás termékeinek adjon helyet és a társadalmi felelősségvállalás jegyében odafigyeljen a hátrányos helyzetű csoportokra is. A 2022-ben elért eredményeket Fenntarthatósági jelentésben adta közre a vállalat, amelyből többek között kiderül: a teljes vállalat energiafogyasztása 3 százalékkal, hulladéktermelése több mint 2200 tonnával csökkent 2022-ben 2021-hez képest.

Innovatív megoldások az alacsonyabb műanyag-felhasználásért

A SPAR-nál 2022 augusztusától kivonták a műanyag zacskókat a zöldség- és gyümölcsosztályokról, s már csak biológiailag lebomló zacskókat kínálnak a vásárlóknak: ezzel éves szinten mintegy 450 tonnával kevesebb műanyag kerül a kereskedelmi körforgásba. Emellett lehetőséget van saját csomagolóanyagban, többször-használatos tasakban, vagy csomagolás nélkül is megvásárolni az érintett termékeket. A pékáru osztályokon pedig már csak papíralapú zacskóba kerülhetnek a termékek, amely szintén csökkenti a műanyag-felhasználást.

De nem csupán áruházaiban, hanem a logisztikai területen is kevesebb műanyagot használt fel tavaly a vállalat. Egy új csomagolóanyag segítségével évente közel 84 tonnával csökkenti a felhasznált műanyagok mennyiségét a SPAR.

A cég által termelt teljes hulladék mennyisége 2022-ben 2273 tonnával volt alacsonyabb az előző évhez képest, ami 6,4%-os csökkenést jelent. Újdonságként bevezette és folyamatosan bővíti a használt sütőolajat gyűjtő pontokat a SPAR, így tavaly már 80 helyen volt elérhető ez a szolgáltatás. A Biotrans Kft.-vel együttműködve az elmúlt időszakban 86 tonna használt zsiradék újrahasznosításával járult hozzá a vállalat a környezet megóvásához.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtést tavaly óta térképes online kereső is segíti, mely a következő linken érhető el: www.sparafenntarthatojovoert.hu/szelektiv-hulladek

Ne dobjunk ki élelmiszert!

2022 végén 21 tesztüzlettel indult el az együttműködés a hazai fejlesztésű Munch-ételmentő platformmal, melynek keretében kedvező áron kínálják a közeli lejáratú termékeket, elkerülve ilyen módon is az ételpazarlást. A tesztidőszak bebizonyította az akció sikerességét: az első két hónapjában, novemberben és decemberben, közel 10 ezer kg élelmiszert mentettek meg a vásárlók. A rendszer része ma már minden SPAR és INTERSPAR áruház.

A SPAR több mint negyedszázada stratégiai partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, s az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében a szervezettel karöltve fogyasztásra alkalmas élelmiszer-adományokat juttat el oda, ahol a legnagyobb erre a szükség. Az együttműködés keretében 2022 szeptembere és decembere között 11 üzletből több mint 32 ezer kilogramm élelem került a leginkább rászorulókhoz.

Az emberi fogyasztásra már nem, de állati feletetésre alkalmas termékeket a SPAR állatmenhelyeknek adja: évente több mint száz szervezetet tud ilyen módon támogatni a cég.

Fotó: SPAR Magyarország

Haza beszállítókkal a kisebb karbonlábnyomért

A SPAR Magyarország elkötelezetten segíti a kisvállalkozásokat, hogy termékeikkel megjelenhessenek az üzletlánc polcain. Mindezt a 2022-ben immár negyedszer megszervezett Hungaricool versennyel valósítja meg, amelynek keretében magas minőségű, Magyarországon előállított, új fejlesztésű termékekkel nevezhettek a pályázók. A 2021-ben elindított Régiók Kincsei program pedig szintén a hazai kistermelők piacra jutási esélyeit javítja, a szállítási útvonalak csökkentése érdekében pedig a SPAR hat városban – Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen – alakított ki központokat, beszállítói lehetőséget biztosítva a térségben lévő mikro- és kisvállalkozásoknak. A programokban résztvevő cégek számára pedig a SPAR Beszállítói Akadémia nyújt értékes szakmai tudást a szintlépéshez.

Energiatudatos üzletek

A SPAR Magyarország üzleteinek bővítése és modernizációja során kiemelt szerepet kapnak az energiatakarékos megoldások. Tavaly már 55 áruház működött földgáz felhasználása nélkül, és négy működését - Szegeden, Dorogon, Pécsett és Gödön - támogatta kiépített napelemrendszer. Az üzletek, a világítási és hűtés-fűtési rendszerek korszerűsítésének eredményeként folyamatosan csökken a villamosenergia-felhasználásból eredő fogyasztás: 2022-ben a megelőző évhez képest több mint 3 százalékkal. Öt év alatt – 2017-től 2021-ig - 49 százalékkal csökkent az üvegházhatású gáz kibocsátás a magyar üzletlánc egységeiben, annak köszönhetően, hogy az új vagy modernizált üzletek már átlagosan 17 százalékkal kevesebb energiát igényelnek, mint a 10-15 évvel ezelőtt felújított egységek. A korszerűsítések során odafigyelnek a szigetelésre, nyílászárókat cserélnek, LED-lámpás világítást szerelnek fel, a hűtőbútorokból és hűtőkamrákból származó visszanyert hőt pedig rendszerint fűtési célra és melegvíz-termeléshez használják fel.

Segítve a legelesettebbeket

A SPAR Magyarország 2022-ben több mint 244 millió forintot fordított jótékony célokra. A Máltai Szeretetszolgálattal közös „Adni Öröm!” karácsonyi adománygyűjtő kampány keretében 19 500 családnak jutott tartós élelmiszer-csomag, az iskolakezdést segítő kampánynak köszönhetően pedig 58 ezer tanszerrel és közel 2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával segítették a vásárlók 1500 rászoruló diák tanévkezdését.

A „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtő akció keretében tavaly több mint 10 ezer kilogramm kutya száraz tápot, közel 2 ezer kilogramm macska száraz tápot, valamint 11 ezer konzervet és alutasakos eledelt gyűjtöttek össze az önkéntesek az áruházakban.

Fenntarthatósági törekvések, nyilvános adatok

A SPAR fenntarthatósági filozófiája öt fő területre terjed ki: a környezet védelmére, az élelmiszerbiztonságra, az egészséges életmód támogatására, a munkavállalók védelmére és a társadalmi felelősségvállalásra. A SPAR Magyarország a fenntarthatósági tevékenységét 2019-ben a „SPAR – a fenntartható jövőért” ernyőmárka alatt szervezte egységes keretbe, a célkitűzéseket és az elért eredményeket pedig mindenki számára elérhetővé tette a www.sparafenntarthatojovoert.hu weboldalon, ahol a teljes Fenntarthatósági jelentés is elolvasható.

