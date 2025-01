Közelgő gazdasági katasztrófa vagy túlzott pánik? Az apokaliptikus jóslatok nyomában!

Habár a QE rövid távon likviditást biztosít, hosszú távon pénzromláshoz (inflációs nyomáshoz) vezethet, mivel a pénzmennyiség növekedése csökkenti annak vásárlóerejét. Ez különösen aggasztó akkor, ha a gazdasági bővülés nem tudja ellensúlyozni ezt a hatást. Márpedig például Európa minimális növekedése – időnként több fontos ország, mint például a németek recessziója – egy ideje nagyon nem mutat jól, nem ígér fényes jövőt a következő évekre a régiónkban sem. Az átlagpolgár szempontjából ráadásul tetézi a bajt az évek óta tartó infláció – ami pedig részben éppen a mennyiségi lazítás következménye.

Miért menekítik pénzüket a nagy- és a kisbefektetők is aranyba és bitcoinba?

Az arany évezredek óta a vagyonmegőrzés szimbóluma. Inflációs időkben és gazdasági bizonytalanság esetén a befektetők gyakran fordulnak hozzá, mivel értékálló eszköznek számít. Ám fontos tisztába tenni, hogy a

valóságban sohasem az arany drágul, hanem a nemesfém fedezet nélküli, fiat pénz értéktelenedik el, hiszen az arany előbb volt, és stabilabb értékmérő, mint a pénz, legyen az bármilyen nemzet mai jegybankjának a terméke.

Bár az első években, sőt még az elmúlt időszakban sem igazán tekintettünk így a bitcoinra és más nagy kriptodevizákra, de mára a bitcoin esetében is az aranyhoz hasonló lett a logika. Igaz, az árfolyama jelentősen, már-már szélsőségesen fluktuál, mégis, az ilyen látványos, és éveken át tartó áremelkedés mögött két dolog sejlik fel.

Egyrészt az, hogy a bitcoin az utóbbi években, különösen 2017 után egyfajta digitális arannyá, azaz más szuperbiztos, hosszú távon értékállónak tartott eszközök egyik alternatívájává vált. Gazdasági és innovációval foglalkozó újságíróként már nem sokkal a kitalálását követően hallottam róla, de mindig is fantasztának, amolyan elvakult hívőnek tartottam azt, aki 100 ezer dolláros bitcoinárfolyamról álmodott akár csak 1-2 évvel ezelőtt is. Két-három hatalmas áremelkedési hullámon is túl azt vártam, hogy egyszer látványosan kipukkad, összeomlik a virtuális fizetőeszközök ára. De 2020 csak egy átmeneti „kriptotél” volt, majd 2022-től egészen máig kitartóan újra az „őrülteké” a főszerep, és ha felére is esik vissza a bitcoin jegyzése, az, hogy az értéke egyszer a nullához közelít, egyre valószínűtlenebb. Még a kriptók ádáz ellenzői, illetve a kriptomilliárdosok irigyei sem gondolják ezt