Pokoli helyzetben a Magyarországon is jelen lévő akkumulátorgyártó vállalat

Az SK On Magyarországon is gyárt zöldenergia-tároló rendszereket. 2019-ben nyitotta meg az üzemét Komáromban, 2021 óta pedig Iváncsán is jelen van. Utóbbi kapcsán éppen májusban röppent fel a hír, hogy (magyarokat nem, csak külföldi munkásokat érintő) létszámleépítést kezdeményeznek, majd váratlan fordulattal a gyár újabb toborzókampányba kezdett, vagyis úgy tűnik, a cég a hullámzó keresletnek megfelelően próbál a dolgozói létszámmal sakkozni.