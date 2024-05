Kína vezető lett a mesterséges intelligencia kutatásában (is)

A szerző a Makronóm újságírója.

A CSET Emerging Technology Observatory Team „klaszterelemzést” végzett a sokat hivatkozott dokumentumokon, és összefoglalta a globális MI-kutatás tendenciáit és jellemzőit az elmúlt öt évben. Kiderült, hogy

2017 és 2022 között világszerte több mint kétszeresére nőtt a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatási cikkek mennyisége.

A területeket vizsgálva a számítógépes látás (eljárás, amely kihasználja a képi adatgyűjtést és kiértékeli azokat) teszi ki a publikációk körülbelül 32 százalékát, a számuk 121 százalékkal nőtt az elmúlt öt évben. A nyelvi feldolgozás területén, a nagy nyelvi modellek által más generatív mesterségesintelligencia-eszközökben, például a ChatGPT-ben végzett munka az összes MI-dokumentum 11 százalékát teszi ki, és 104 százalékkal lett több a vizsgált időszakban.

A robotikai kutatások növekedési üteme lassabb, mint a gépi látásé és a nyelvi feldolgozásé, mindössze 54 százalékos, és a publikációk 15 százaléka foglalkozik a területtel.

Bár az MI összes felmérésének csupán a 2 százalékát teszi ki a biztonsági kutatás, a publikációk száma az elmúlt öt évben a drámaian, 315 százalékkal nőtt. A kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia-területeinek több mint felében Kína megelőzte az Egyesült Államokat.Megállapították, hogy

a világ öt legjobb mesterségesintelligencia-kutató intézménye mind kínai, élén a Kínai Tudományos Akadémiával.

A domináns narratíva évek óta az, hogy míg a távol-keleti intézmények készítik a legtöbb publikációt, ezek minősége nem olyan magas, és az országban végzett kutatások nagyrészt az Egyesült Államokban, Európában és másutt elért eredmények fejlesztéseiből származtak. Ám amikor a CSET kutatói az elemzésüket a sokat hivatkozott cikkekre szűkítették, még mindig a Kínai Tudományos Akadémia volt a vezető. Itt már a Google a második, ezt követi a kínai Csinghua Egyetem, a Stanford, majd az MIT.

Természetesen vannak különbségek Kína és az Egyesült Államok között a MI kutatásának fókuszterületei között. Az utóbbi előnyben részesíti a természetes nyelvi feldolgozást, mivel a Google és a Microsoft a legjobbak közé tartozik ezen a területen.

A kínaiak azonban több dokumentumot készítenek a számítógépes látásról, mint más országok, ebben a témában a Csinghua Egyetem volt a világon a legjobb. Az ázsiai ország stratégiai prioritásai a mesterséges intelligencia területén az önvezető járművek, a gyártás, a felügyelet és más olyan alkalmazások, amelyek a számítógépes látás fejlesztését igénylik.

India – pontosabban három ottani intézmény, köztük a Chitkara Egyetem – volt a növénybetegségek kimutatására szolgáló mesterségesintelligencia-alkalmazások vezetője.

A kínaiak szerint ez nem véletlen

Az egyik kínai portál is elemezte a jelentést, és magyarázatként a The New York Times egy márciusi cikkét idézte, amely szerint a távol-keleti országban képzett tehetségek száma megugrott, és megelőzte az Egyesült Államokat. A világ vezető MI-kutatóinak csaknem fele Kínából származik, míg csupán 18 százalékuk az amerikai egyetemekről.

Az ország 2018 óta több mint 2000, az alapképzés részét képező MI-programmal bővült, amelyek közül a legelitebb egyetemein több mint 300 található.

Az Egyesült Államokban jelenleg dolgozó legjobb mesterségesintelligencia-kutatók 38 százaléka Kínából származik, 37 százaléka pedig amerikai. Három évvel ezelőtt ez az arány 27 és 31 százalék volt. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a távol-keleti országból érkező kutatók mennyire fontosak az USA-nak, hogy versenyképes maradjon a mesterségesintelligencia-megoldások terén.

