A kínai büfé és a magyar faló

A pillangóeffektus

Amikor Ursula von der Leyen kiállt, és a kínai elnökkel elköltött uzsi után a keblét düllesztve elmondta, hogy beolvasott neki és tartott egy kiokosító mintanfolyamot arról, miként kell viselkednie Pekingnek Moszkvával szemben (kereskednie például nem kellene, kettős felhasználású termékekkel pláne nem), éppen azt a sületlenséget csinálta, amit honfitársa, Annalena „360 fok” Baerbock. A német külügyminiszternek mániája, hogy ahol egy kínai politikus felbukkan, azt kényszerbeteg módjára nekiálljon eltájolni gyakorlatilag mindennel kapcsolatban, ami éppen eszébe jut. Teszi ezt akkor is, ha éppen Kínába látogat, aztán nem érti, miért akarják udvariasan folyton teával itatni, és miért integetnek nagyobb mosollyal a távozásakor a repülőtéren, mint az érkezésekor. Legutóbb éppen lediktátorozta a kínai elnököt, amiért azonnal be is rendelték Pekingben a kínai nagykövetet, Scholz kancellár pedig a fejét verte a falba. Nincs ezzel semmi probléma, de azon senki ne csodálkozzon, ha a hasonló mentalitású találkák után Hszi Budapesten sóhajt fel először, és aláírja azt a beruházási paksamétát, amiért egyébként fél Európa gyilkolni tudna. (Hangtompítóval persze, meg ne tudja a másik fele.)

A kétnapos állami látogatáson Franciaországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai (b) és Emmanuel Macron francia elnök a Francia-Kínai Üzleti Tanács hatodik ülésszakán a párizsi Marigny Színházban 2024. május 6-án.

De lássuk az igazi falovat, Németországot. Ha olyan EU-s tagállamot keresünk, amely totálisan függ kereskedelmileg Kínától, és mindent megtesz, hogy ez így is maradjon, miközben az ellenkezőjét kommunikálja, akkor meg is találtuk.

Miközben VDL a Berlaymont konyhájában sütögeti a wurstpecsenyét, Macron a saját homlokára font koszorújából töri a babért a ragoût de pommes de terre-be,

ránk mutogatnak, hogy túl sokat zabálunk a kínai büfében. Hát tessenek már odapillantani a vendégekre: Scholz kancellár például nem is tányérral, hanem egy komplett ételhordószettel érkezett. És tülekszik.

Miért? Mert az Európa gazdasági motorjának tartott német ipar mostanában kihagyásokkal dobogó kicsi szíve úgy össze van nőve a kínai piaccal, hogy ha Pekingben megrebegteti a szárnyát egy pillangó, Berlinben ered el az eső. Amikor Scholz hangosan a protekcionista törekvések ellen áll ki, azt kizárólag a német ipari szereplők kínai érdekeltségei miatt teszi. (Ezt brüsszeli nyelven neoliberális értékőrzésnek nevezik, van nekik külön szótár is, hogy értsék egymást.) Bár Pekinggel szemben kritikus hangot üt meg, a kormány kínosan vigyáz arra, hogy az évi közel 300 milliárd eurós kereskedelmi forgalom ne sérüljön. Nem véletlen, hogy Németország volt az, amely kényszeredetten mosolyogva fogadta a kínai gyártók ellen indított brüsszeli vizsgálatot, miközben a háttérben ellene lobbizott, hogy 2022 végén, Hszi Csin-ping újraválasztása után Scholz gyorsan Pekingbe sietett gratulálni és kapcsolatot szilárdítani, hogy a recesszióba csúszva Kínától várja a megváltást – és persze az sem, hogy a napokban ismét megtette a nagy utat, mindössze két (egyébként a jó kínai kapcsolatokban hívő) miniszterét, de számtalan ipari szereplőt furikáztatva magával.

Az a gyűlöletes pragmatizmus

Kettős beszéd kell? Figyelj Berlinre. Hagyják Baerbock asszonyt zagyválni az emberi jogokról, Ukrajnáról, autoriterekről, diktátorokról, ezzel kipipáljak a kötelezőt, amit Brüsszel és Washington felé kell prezentálni. Aztán jön Scholz, és besöpri a szőnyeg alá a külügyminisztere által ott hagyott mocskot. A történet vége pedig az, hogy tavaly már zsinórban nyolcadszor lett Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, a német vállalatok pedig (mintegy ötezren) 12 milliárd eurónyi közvetlen befektetést eszközöltek. Ott, diktátoréknál. Közben tárt karokkal várják a kínai befektetőket. Itt, demokratáknál.

Lehet olyan kommunikációs és retorikai bűvésztrükköket bemutatni, mint Németország. Kutyát nem érdekli, mit mond Baerbock, mit mond Brüsszel vagy éppen mit mond Magyarország:

ameddig Németország Kínát az első számú gazdasági partnereként definiálja, addig ha valaki kényszeresen ismételgetni szeretné a kínai falovas idiótaságot, címezze a Willy Brandt strasse 1.-be.

A CNN épp most borított az asztalra egy Magyarországot falovazó terjedelmes írást, amelyben olyan hülyeségekre hívja fel a figyelmet, mint az, hogy a kínai elnököt és feleségét a francia „hűvös” fogadtatással ellentétben Szerbiában és Budapesten melegen üdvözölték – ami máris gyanús ugye, mert rögtön a landolás után meg kellene mutatni az eltévedt kínaiaknak, merre van a hazafele. Macron és VDL megmutatta, mi az igazi európai keménység, ám a két másik ország nem így cselekszik, hanem „segítenek Hszinek szétzúzni azt a világrendet, amelyet szerinte az Egyesült Államok ural”. Majd kedvetlenül hozzátette: „az utazás során kevés kézzelfogható jel mutatkozott arra vonatkozóan, hogy a nyugat-európai országokkal és az EU-val való feszültség enyhülne, annak ellenére, hogy Macron és Von der Leyen is hangsúlyozták a párbeszéd fontosságát”. Kinek mi a párbeszéd, kinek mi a feszültség, kinek mi az Egyesült Államok, kinek mi a világrend. Amit elméletileg éppen most segítünk szétzúzni a saját szorgos kis kezeinkkel.

A cikk végén lejárató célzattal, de kissé kontraproduktív sikerrel megszólaltatták Scheiring Gábor egykori LMP-s és párbeszédes politikust (ha nem mond sokat a név, nincs gond), aki úgy nyilatkozott: „Orbán és Vučić olyan illiberális vezetők, akik országukat a rivalizáló geopolitikai tömbök közé helyezik abban a reményben, hogy elkerülik a túlzott függőséget azoktól. Számukra a külpolitika pragmatikusan a gazdasági érdekekről szól”.

Aranyszájú ember. Bár ezt kritikának szánta, nem is lehetett volna szebben megfogalmazni. A külpolitika erről kellene, hogy szóljon. És hogy lelőjem a poént: az Egyesült Államok mintaszerűen mutatja, hogyan is kell ezt csinálni. Igaz, Washington ezt izompolitikával tolja, ami éppen a szemünk láttára bukik meg, valóban átformálva az eddigi világrendet. Itt jön a képbe a pragmatizmus, amelyet komolyan véve a fél világ (globális délnek nevezzük újabban) csinál éppen bohócot Biden elnökből és az egész Európai Unióból. Hogy az európai vezetésből kiveszett, azt elég jól tükrözi a gazdaságának rohamhanyatlása. Engedtessék meg azonban a különvélemény és a blokkosodás elkerülésének vágya. Sem az Egyesült Államoknak, sem Brüsszelnek, sem Kínának nem szeretnénk kiskuktája lenni. Főzhetünk közösen, még vacsizhatunk is együtt egy szépen megterített asztalnál. De ha mi vagyunk a házigazdák, a mi konyhánkban gyűlnek össze főzni és a mi tányérunkból esznek, akkor tiszteletben kell tartani a szabályainkat.

Például hogy asztalnál nincs böfögés. Az errefelé nem bók a szakácsnak, hanem szimpla tahóság.

A cikkben megjelenő álláspont a szerző véleménye, nem a Makronóm szerkesztőségének álláspontját tükrözi.

Kapcsolódó:

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Belső fotó: MTI/EPA POOL/Mohamed Badra



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.