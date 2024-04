Nemcsak a mikrochipek, hanem a kerékpáripar fővárosa is Tajvan

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

A világ első számú kerékpárgyártójának, a Giantnak a tornya, amelynek főhadiszállása Taicsungban található, Tajvan szigetének körvonalát követi. Ez a kialakítás Joshua Jih Pan sztárépítész munkáját és az általa alkalmazott jelképrendszert dicséri: a sziget nemcsak a TSMC-t, a félvezetőipar globális óriását hozta itt világra, amelynek chipjei nélkül nem működnének a mobiltelefonok, a számítógépek és az autók, hanem otthont ad a világ első és második számú kerékpárgyártójának, a fent említett Giantnak és a Meridának – utóbbi Európában Centurion néven is ismert. Kettejük mögött pedig számtalan beszállító sorakozik, amelyek szintén vezető szerepet töltenek be a saját szakterületükön, a láncok, a nyergek, a világítás, a fékek, a váltók és az akkumulátorok terén.

Kilencszáz vállalkozás

Az elmúlt fél évszázadban Tajvan csendben a kétkerekűek szigetévé vált – állapította meg a francia Le Monde helyszíni tudósításában. Az évek során sikerült alkalmazkodnia az alacsonyabb költségű országok versenyéhez, ellentétben Európával és az Egyesült Államokkal, amelyek hagyták, hogy a kerékpáriparuk kicsússzon a kezükből. Összesen kilencszáz vállalat – köztük sok családi kis- és középvállalat – osztozik az ágazat láncszemein, több mint 32 ezer embert foglalkoztat, és alkatrészeket szállít a világ minden tájára.

Ezek a kis cégek az ország második legnagyobb, több mint 2,8 millió lakosú városa, Taicsung körül csoportosulnak a sziget középnyugati részén. A beszállítók egyik fele a várostól délre, Csanghuában, a Merida környékén összpontosul. A másik északon, a történelmi Giant gyár közelében található.

A francia Decathlon 1992-ben e két központtól egyenlő távolságra, az ökoszisztéma szívében telepedett le, hogy a kerékpáripar nehézsúlyú és kimagasló központjává váljon. Ma a francia vállalat a tajvani gyártók egyik legnagyobb vásárlója – de nem az egyetlen.

Pedig a kerékpár nyilvánvalóan nem tajvani találmány, sőt, még csak nem is ázsiai hagyomány. A Jang Liu, vagy más néven King Liu (a Giant alapítója) által létrehozott Kerékpármúzeum elismeréssel adózik a legrégebbi európai kétkerekűek előtt. Van itt a draisienne-ből is – ez a pedálok nélküli kerékpár, vagyis a futóbicikli –, amelyet 1817-ben Karl Drais von Sauerbronn német báró tervezett. De itt látható a Japánból származó postáskerékpár is, ugyanis az 1960-as években a bicikliket még a szigetországból importálták.

Jól időzített alapítások

Az iparág a következő évtizedben fejlődésnek indult, és gyorsan az export felé fordult: 1972-ben King Liu megalapította a Giant Groupot, versenytársa, Ike Cseng pedig a Meridát. Az időzítés megfelelő volt: az 1973-as olajválság után a piac meglódult. „A csúcsot 1986–1987-ben érte el, amikor több mint tízmillió kerékpárt gyártottak évente Tajvanon” – emlékezett vissza Jucseng Cseng, a Decathlon termelési vezetője.

Ebben az időszakban tervezte meg az észak-francia kiskereskedő az első modelljét, és lépett be a piacra. Apránként a Giant és a Merida is fejlesztette az iparágat. Az 1990-es években a mountain bike lett az új növekedési hajtóerő. Az értékesítés ekkor elérte az évi 7,5 millió kerékpárt. Ezt az aranykort kérdőjelezte meg a Kínai Népköztársaságból érkező konkurencia, ahol a költségek sokkal alacsonyabbak voltak – a sokk pedig brutálisan érte a szigetország piact: a 2000-es évek elejére a tajvani eladások 5 millió alá estek.

A tajvani válasz: az A-Team

2003-ban a Giant és a Merida főnökei úgy döntöttek, hogy húsz vállalatot egyesítenek maguk körül, amit A-Teamnek neveztek el. A versenytársak félretették a rivalizálást, és úgy döntöttek, hogy az innovációra alapozva közösen dolgoznak a gyorsabb előrelépés érdekében. Az A-Teamhez tartozik a Velo, a nyergek vezető gyártója; a KMC, amely a láncok világpiacának 80 százalékát birtokolja; a Wellgo, amely pedálokat készít; a Maxxis, a gumiabroncsok beszállítója; a Tektro, a japán Shimano fő versenytársa a fékek és a váltók terén; és a SRAM, a váltók amerikai specialistája, amely erős gyártókapacitással rendelkezik a szigeten.

„A kerékpárok értéklánca átalakult, több összetevőre oszlott.

Minden vállalat egy kis részre specializálódik, és a saját szakterületén kell kiemelkednie: fejlődés, innováció”

– magyarázta Gary Csien, a Dosun (350 alkalmazottat foglalkoztató, világításra szakosodott vállalat) alapítója. Csoportjuk, amely kezdetben nyomtatott áramkörökre specializálódott, most elektromos kerékpárokat is tervez.

A kulcsszó az automatizálás

Csanghuai irodájában Leo Csen, a Tektro három alapítójának egyike úgy emlékezett vissza, hogy az A-Team – amelynek ő is tagja volt – vezetett az M-Team megalakulásához, és amely cég a szerszámgépgyártásra specializálódott. Nekik is meg kellett erősödniük és össze kellett fogniuk, hogy a helyi gyártók automatizálással válaszolhassanak az olcsó kínai gyártók által támasztott versenyre.

A hat épület egyikében, ahol a Tektro a világ minden tájára gyárt kerékpárfékeket, a robotizáció egymást követő szakaszai láthatók. A hat gépből álló, üveggel védett, hatszögletű „állomás” az egyik büszkeségük. A kis fémalkatrészek szállítószalagon érkeznek, robot emeli át azokat, majd automatikusan átkerülnek egyik állomásról a másikra, hogy aztán perforálva, polírozva és lézerrel tesztelve, összeszerelésre készen kerüljenek elő, emberi beavatkozás nélkül. E korszerű gépek mögött a régebbi konstrukciójúak állnak, amelyek még mindig kezelőkkel és kézi minőség-ellenőrzéssel működnek. A vállalat folyamatosan beruház, hogy még gyorsabban tudjon termelni.

„A Decathlon a legnagyobb ügyfelünk, de a forgalmunknak csak kevesebb mint a 10 százaléka áramlik hozzájuk” – mondta el Csen. A Tektro 700 alkalmazottat, köztük 28 K+F-mérnököt foglalkoztat Csanghuában. A csoportnak két gyára van Kínában, amelyek elsősorban a helyi piacra termelnek, de a termelés 70 százalékát továbbra is Tajvanon végzik, ahol viszont kevés a munkaerő. A gépeken vietnami feliratok is találhatók, a vállalat ugyanis engedélyt kapott 150 vendégmunkás alkalmazására.

Bejött a hazárdjáték

2015 óta az egész iparág az elektromos kerékpárok hullámát lovagolja meg, arra számítanak, hogy 2027-re ugyanannyit adnak el belőlük, mint a hagyományos bringákból.

A csúcsminőségű, elektromosokra építő hazárdjáték eddig bevált. 2017 óta a tajvani kerékpárgyártás 2,5 millió darab alá esett, de ezt bőven ellensúlyozta a késztermékek és az alkatrészek értékének növekedése.

A szigetország 2003-ban kevesebb mint 1 milliárd dollár (930 millió euró) értékben gyártott alkatrészeket, 2018-ban 4, 2022-re pedig már több mint 6 milliárd dollárra emelkedett ez az összeg.

A nagyobb országok igyekeznek áttelepíteni a gyártást a thai szigetre, de az összeszerelés már Európában vagy az Egyesült Államokban történik. A Decathlon, amely 2022-ben a 120 milliós globális piacból négymillió darabot értékesített, Franciaországban, Portugáliában és Romániában rendelkezik gyárakkal. A francia vállalat 267 ezer elektromos kétkerekűt is eladott, többségüket a tajvani Simplo akkumulátorokkal szerelték fel. A Giantnek Európában, Hollandiában és Magyarországon vannak összeszerelő-kapacitásai.

Ciklikus piac

Az egyéni és kevésbé szennyező mobilitás iránti vágyra reagálva – különösen a koronavírus-járvány után – az eladások ismét felgyorsultak, és most már csak hosszabb átfutási idővel lehet hozzájutni álmaink kétkerekűjéhez. Ezen a kifejezetten ciklikus piacon azonban az eladások 2023-ban 30 százalékkal csökkentek, így a gyártóknál hegyekben állnak a készletek.

Ez a helyzet természetesen aggasztja a tajvani iparágat is, amely a szerencséjének fellendítésében számít az aktív mobilitás fejlesztésére. Bonnie Tu, aki a Giant Group elnöke, most minden energiáját a közbringák fejlesztésére összpontosítja, és egyre több gyalogost és autóst szeretne a tekerésre átcsábítani.

Ő áll a YouBike, Tajvan egyszerű és hatékony kerékpármegosztó modelljének élén, amely már a sziget tizenegy városában – hamarosan mind a tizenkettőben – jelen van. A világ városainak e modell sikeres megvalósításához útmutatót is kínál. „Mindegyiknek vagy már van rendszere, vagy tervezi, hogy hamarosan létrehoz egyet” – mondta Bonnie Tu, aki abban bízik, hogy az ő példáját veszik át.

Figyelemfelhívásként bemutatta könnyű, narancssárga elektromos biciklijét, amelyen van egy kis gomb, amellyel a nyereg egy nyomással állítható. Ezt a Velo úgy tervezte, hogy a mosástól ne ázzon el, ahogy azt a tulajdonos kérte, és azonnal használatra kész legyen. A YouBike kerékpárok ugyanolyan sebességváltóval rendelkeznek, mint a párizsi közbringatársaik. Természetesen egyetlen bicikli sem ússza meg – állapította meg cikke végén a Le Monde –, hogy Tajvanon gyártott alkatrészekkel szereljék fel.

