Jó hír: enyhül az inflációs nyomás

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője

Az infláció szempontjából jó hír, hogy 2023 decemberében is kedvezően alakultak az ipari termelői árak. Nemhogy nőttek, hanem havi alapon 0,7 százalékkal csökkentek is az árak, aminek köszönhetően éves szinten már 7,2 százalékos az ármérséklődés. A múlt év egészét tekintve az ipari termelői árak azonban így is 7,8 százalékkal emelkedtek a belföldi értékesítési árak 25,4 százalékos növekedése nyomán, amelyet csak részben tudott ellensúlyozni az exportértékesítési árak 0,7 százalékos csökkenése. Viszont – hasonlóan a fogyasztói árakhoz – az éves emelkedésben is elsősorban a tavalyról áthúzódó hatások, az energiaárak elszabadulása játszott szerepet. A termelői árak éven belüli alakulását itt is inkább a decemberi éves változás tükrözi.

Az árcsökkenés decemberben is elsősorban az energiaiparhoz köthető, itt havi alapon 2,7, míg éves alapon 23,6 százalékos mérséklődés következett be, utóbbiban a tavalyinál érdemben alacsonyabb világpiaci energiaárak játszottak szerepet.

Az energiaárak alakulása pedig fokozatosan begyűrűzik a többi ágazatba is, így tehát a múlt év utolsó hónapjában már a feldolgozóipari termelői árak is érdemi, 3,2 százalékos csökkenést mutattak éves alapon.

A kereslet is alacsony

Emellett ugyanakkor a feldolgozóipari árak mérséklődésében az alacsony keresletnek is szerepe lehetett: az októberi és novemberi ipari termelés is elmaradt a várakozásoktól, és az ipari termelői árak alakulása alapján a decemberi adat sem lehetett kedvező. Ugyanígy az alacsony kereslet játszhatott szerepet az exportárak csökkenésében, a tegnapi eurózónás GDP-adat alapján látható, hogy

a legfontosabb exportpartnerünk, az eurózóna a tavalyi negyedik negyedévben negyedéves alapon stagnált, a német gazdaság pedig 0,3 százalékkal zsugorodott.

Enyhül a nyomás, tovább lassulhat az infláció

Az infláció alakulása szempontjából ellenben az ipari termelői árak alakulása kedvezőnek tekinthető. Az ipari termelői árak fokozatosan megjelennek a fogyasztói árakban, termékcsoporttól függően 1-2 hónapos késleltetéssel, a mai adatok pedig azt mutatják, hogy a költségoldali nyomás erőteljesen enyhült a múlt év végén. A fentiek miatt pedig rövid távon, amennyiben nem következik be valami váratlan fordulat, nem kell számítani az infláció gyorsulására. Továbbá a költségoldali nyomás enyhülése az alacsonyabb energiaárak miatt – az új gáz- és elektromos év elindulásával – a vállalatok oldalán fedezetet teremtenek a béremelések kigazdálkodására, ami hozzájárulhat a belső kereslet élénküléséhez.

