„Mindig izgatott a haditudósítás műfaja, Chrudinák Alajos munkásságán nőttem fel” – Szalay-Berzeviczy Attila a Mandinernek

Gázában jelenleg is harcok dúlnak. Még a háborús helyzet előtt sikerült eljutnia az övezetbe?

A könyvemben egy nyüzsgő, élettel teli Gáza szerepel, amely mára megszűnt létezni abban a formájában. Nem volt egyszerű bejutni, mert mind az izraeli, mind a palesztin hatóságok engedélyét meg kellett szereznem hozzá. Amikor átjutottam a határfalon, a megbeszéltek szerint a Hamasz emberei vártak rám, és elvittek az első világháborús brit katonai temetőhöz. A gázai csaták nélkül nem értelmezhető a szövetségesek palesztinai hadművelete, így a világ ezen részét is le kellett fotóznom. A veszélyes helyszíneken végzett munkáim sora ezzel még nem zárult le, hiszen Szíriába is be kellett jutnom, ami szintén nem volt egyszerű. Egyrészt mert az is bizonyos mértékig háborús övezet volt, másrészt pedig Magyarország kiutasította a szír diplomáciát, így a bécsi nagykövetségen kellett intézkednem, de nem látták szívesen a magyar útlevelet. Végül egy romániai ismerős révén sikerült elintézni, hogy Bejrútból átvigyenek Damaszkuszba. A megbeszélt napon reggel nyolckor a libanoni fővárosban, a szállásom előtt találkoztam egy szír férfival, aki elvezetett a határhoz és beléptetett Szíriába. Az utam végül problémamentesnek bizonyult, leszámítva Aleppót, amely körül éppen a török hadsereg sorakozott fel, és ahol jó néhány tüzérségi lövedék becsapódását is hallani lehetett a távolból. Mindig izgatott a haditudósítás műfaja, Chrudinák Alajos munkásságán nőttem fel, így utólag örülök, hogy abba is belekóstolhattam kicsit.