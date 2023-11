Igen? Séf?

Farkas Richárd írása a Mandiner hetilapban.

Gyerekkorában az ember sok minden szeretne lenni, manapság egyre többen séfek is. Nem csoda, hiszen megvolt a magyar gasztrobúm, van már magyar Michelin Guide, a séfek ott vannak a tévében, a sorozatokban és a mozi­filmekben. Idealizálva, mint rocksztárok és hadvezérek. Ez sokszor kétélű dolog a fiatal generáció számára, mivel csak a szakma szépségét mutatja, a mögötte megbúvó rengeteg kitartó munkát, szorgalmat, alázatot és tanulást kevésbé. Milyen út vezet a séffé válásig? Mit jelent ma séfnek lenni? Milyen a zárt konyhaajtó mögött az élet? Őszintén, általánosságban

és ahogy én megéltem.

Az első lépés: légy jó szakács mindhalálig

Akartam én minden lenni, csak szakács nem. Édesanyám tanácsára lettem szófogadó gyerekként „kuktatanuló”. A kezdeti elutasítás, kudarc és csalódás után pedig fokozatosan szippantott be a konyhai lét. A pályám elején a munka­erőpiac a mainak a fordítottja volt. Most a legjobb helyekre ha besétál egy fiatal, lelkes kezdő, örömmel ráadják a kötényt, tíz évvel ezelőtt viszont Dunát lehetett volna rekeszteni a sokszor élet­unt idősebb szakácsokkal. A változás részben pozitív, hiszen nem mindegy, ki hol áll rajtvonalra a szakmában, én kezdőként csak álmodtam az elérhetetlennek tűnő „csillagos” tapasztalatról. Ez a szakma csúcsa, olyan, mint az autóversenyzésben a Formula 1 vagy a fociban a Bajnokok Ligája. Persze sokat fejlődött a magyar gasztronómia, ebben rengeteg séfnek, étterem-tulajdonosnak, turisztikai és gasztro­szakembernek többéves munkája van. A lehetőség adva van, már csak kitartónak, szorgalmasnak kell lenni, meg kell dolgozni a sikerért. Persze felgyorsult a világ, ma minden sokkal gyorsabb, így az elvárások is nagyobbak, emiatt nehezebb kitartónak lenni vagy értékelni az apró győzelmeket.