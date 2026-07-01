Menekülnek Belgiumból az uniós állampolgárok

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Belgiumból 91 866 külföldi állampolgár költözött el 2024-ben, közülük 61 338 volt uniós polgár, ami a valaha feljegyzett legmagasabb adat – derült ki a belga szövetségi migrációs központ (Myria) szerdán közzétett éves jelentéséből.
A The Brussels Times című angol nyelvű brüsszeli hírportál által szemlézett jelentés szerint az uniós polgárok kivándorlásának dinamikája változó és nehezen megjósolható, mert összefügg azokkal a kezdeti okokkal, amelyek miatt az érintettek Belgiumba érkeztek. A jelentés szerint 2025. január 1-jén 11 825 551 ember élt Belgiumban, köztük 1 634 924 volt a külföldi, 10 190 627 pedig belga állampolgár. Utóbbiak túlnyomó többsége (7 millió 571 ezer 338 fő) belga származású volt, míg 2 millió 619 ezer 289 fő külföldi származású – írták.
Brüsszel 2024-ben több mint 180 nemzetiségnek adott otthont, a lakosok 104 különböző nyelvet beszéltek.
A legszélesebb körben beszélt nyelv a francia (81 százalék), az angol (46,9 százalék), a holland (22,3 százalék), a spanyol (14,5 százalék), az arab (11,5 százalék), az olasz (6,1 százalék), a német (6,1 százalék), a portugál (2,8 százalék), a török (2,8 százalék) és a román (2,1 százalék) volt.
A belga szövetségi migrációs központ jelentése szerint a Belgiumba érkezők száma 2024-ben stabilizálódott az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta megfigyelt kivételesen magas szintet követően. A vizsgált évben 194 212 bevándorlót regisztráltak, köztük 22 506 hazaköltöző belga állampolgárt.
A bevándorlás adatai kismértékű, -0,3 százalékos csökkenést mutatnak a 2023-as számokhoz képest.
A csökkenés ellenére a Belgiumba érkezők száma magasabb, mint a koronavírus okozta világjárvány előtt 2019-ben, amikor ez az adat 174 591 volt, megelőzve a 2018-as 166 894-et. 2024-ben a Belgiumba költözők 48 százaléka uniós országból, 14 százalékuk pedig nem uniós európai országból érkezett. Utóbbiak között 17 százalék Ázsiából, 16 százalék Afrikából és 5 százalék pedig az amerikai kontinensről érkezett.
A legtöbben Romániából érkeztek Belgiumba, majd Franciaországból, Ukrajnából, Hollandiából, Spanyolországból és Marokkóból.
A Belgiumba költöző külföldiek közül közel tízből több mint három a belga fővárosban, illetve a Brüsszelhez tartozó régióban telepedett le, míg 16,6 százalékuk az antwerpeni régiót választotta lakóhelyül.
Nyitókép: Anadolu