Menekülnek Belgiumból az uniós állampolgárok

A The Brussels Times című angol nyelvű brüsszeli hírportál által szemlézett jelentés szerint az uniós polgárok kivándorlásának dinamikája változó és nehezen megjósolható, mert összefügg azokkal a kezdeti okokkal, amelyek miatt az érintettek Belgiumba érkeztek. A jelentés szerint 2025. január 1-jén 11 825 551 ember élt Belgiumban, köztük 1 634 924 volt a külföldi, 10 190 627 pedig belga állampolgár. Utóbbiak túlnyomó többsége (7 millió 571 ezer 338 fő) belga származású volt, míg 2 millió 619 ezer 289 fő külföldi származású – írták.

Brüsszel 2024-ben több mint 180 nemzetiségnek adott otthont, a lakosok 104 különböző nyelvet beszéltek.

A legszélesebb körben beszélt nyelv a francia (81 százalék), az angol (46,9 százalék), a holland (22,3 százalék), a spanyol (14,5 százalék), az arab (11,5 százalék), az olasz (6,1 százalék), a német (6,1 százalék), a portugál (2,8 százalék), a török (2,8 százalék) és a román (2,1 százalék) volt.