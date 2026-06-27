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héctor bello halálos áldozat földrengés

Tragikus földrengés: életét adta a kislányáért a venezuelai focista felesége, miközben rájuk omlott az otthonuk

2026. június 27. 16:17

Héctor Bello a közösségi oldalán jelentette be, hogy felesége, Andrea is meghalt a szerdai földrengésben, miközben kislányukat védte.

2026. június 27. 16:17
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920-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, miközben folyamatosan dolgoznak a mentőcsapatok, hogy napok után is túlélőket találjanak a romok alatt. A dél-amerikai országot szerdán tarolta le két nagy erejű földrengés, a katasztrófában rengeteg épület dőlt össze, a halálos áldozatok száma pedig folyamatosan emelkedik. 

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A katasztrófában meghalt Héctor Bello venezuelai labdarúgó felesége is. A tragikus hírről maga a focista számolt be közösségi oldalán – írja a BBC. Ő nem volt otthon a földrengés idején, felesége, Andrea és másfél éves kislányuk, Alana viszont igen. Mindkettejükre ráomlott a lakásuk a földrengéskor. 

A kislányt órákkal később találták meg a mentőcsapatok, édesanyja a testével védte meg őt a leomló törmeléktől: a nőt halálra zúzták a kövek, de a pici túlélte. 

„Mindig te voltál az én hősnőm. Biztos lehetsz benne, hogy a kislányunk emlékezni fog rád, milyen csodálatos voltál és mennyire szeretted őt. El fogom neki mondani, hogyan mentetted meg az életét. Hogyan adtad neki a sajátodat, hogy ő élhessen. Elmondom, hogy milyen bátor voltál, hogy utolsó lélegzetedig sem hagytad őt magára” – írta a szívszorító sorokat a focista a közösségi oldalán. 

A helyi médiának nyilatkozva Bello azt is elárulta: a kislányuk még mindig kórházban van, de túl van a nehezén, fel fog épülni. 

Nyitókép: X.com

Összesen 2 komment

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zakar zoltán béla
2026. június 27. 16:21
Szomorú,de nagyon szép történet.
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