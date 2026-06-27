Tragikus földrengés: életét adta a kislányáért a venezuelai focista felesége, miközben rájuk omlott az otthonuk

A kislányt órákkal később találták meg a mentőcsapatok, édesanyja a testével védte meg őt a leomló törmeléktől: a nőt halálra zúzták a kövek, de a pici túlélte.

„Mindig te voltál az én hősnőm. Biztos lehetsz benne, hogy a kislányunk emlékezni fog rád, milyen csodálatos voltál és mennyire szeretted őt. El fogom neki mondani, hogyan mentetted meg az életét. Hogyan adtad neki a sajátodat, hogy ő élhessen. Elmondom, hogy milyen bátor voltál, hogy utolsó lélegzetedig sem hagytad őt magára” – írta a szívszorító sorokat a focista a közösségi oldalán.

A helyi médiának nyilatkozva Bello azt is elárulta: a kislányuk még mindig kórházban van, de túl van a nehezén, fel fog épülni.