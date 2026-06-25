A NATO továbbra is dollármilliárdokkal támogatná Ukrajnát, már a részleteken dolgoznak

Jövő hónapban Ankarában, július 7-8-án ülésezik a NATO, s a brüsszeli POLITICO cikke szerint várhatóan több milliárd dollárt ígérnek majd új fegyverszerződésekre, illetve több fegyver gyártására a szövetségi csúcstalálkozón. Erről diplomaták nyilatkoztak a lapnak.

A cikk felidézi: annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök régóta hevesen bírálja a szervezetet, a NATO részéről az elképzelések szerint újból megerősítik majd a szövetség 5. cikkelyének kölcsönös védelmi záradéka iránt egy közös nyilatkozatban, továbbá