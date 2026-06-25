A NATO továbbra is dollármilliárdokkal támogatná Ukrajnát, már a részleteken dolgoznak

Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal
A német kancellár Gdanskban egy Ukrajna újjáépítését szolgáló konferencián beszélt.
Rutte főtitkárnak az amerikai elnök meggyőzésére is van terve, legalábbis a brüsszeli POLITICO cikke szerint.
Jövő hónapban Ankarában, július 7-8-án ülésezik a NATO, s a brüsszeli POLITICO cikke szerint várhatóan több milliárd dollárt ígérnek majd új fegyverszerződésekre, illetve több fegyver gyártására a szövetségi csúcstalálkozón. Erről diplomaták nyilatkoztak a lapnak.
A cikk felidézi: annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök régóta hevesen bírálja a szervezetet, a NATO részéről az elképzelések szerint újból megerősítik majd a szövetség 5. cikkelyének kölcsönös védelmi záradéka iránt egy közös nyilatkozatban, továbbá
ismét hosszú távú fenyegetésként fogják megjelölni Oroszországot.
Az Ukrajna iránti elköteleződés annak tükrében is érdekes lépés, hogy az Egyesült Államok hónapok óta bírálja az európai szövetségeseket amiatt is, hogy nem támogatták Washingtont az iráni háborúban.
A POLITICO szerint a NATO-nagykövetek jelenleg is tárgyalják a vezetői nyilatkozat részleteit, az országok állam- és kormányfői ezt követően írják alá a dokumentumot Ankarában. A fegyverszerződések pontos összegét még nem határozták meg, s a beszerzési megállapodások legalább egy részéről valószínűleg előre megállapodnak és újrafogalmazzák azokat – így a cikk.
Az információk szerint Mark Rutte főtitkár a hadiipar gazdaságélénkítő hatását tervezi kiemelni, elfedve a szervezeten belüli ellentéteket. A POLITICO szerint az Egyesült Államoknak előnyös új védelmi megállapodások ígérete lehetővé teszi Rutte számára, hogy olyan gazdasági érveket hozzon fel a NATO mellett, amelyek Trump számára is tetszetősek lehetnek.
A nyilatkozattervezetben a NATO-szövetségesek 70 milliárd eurós katonai támogatást is ígérnek Ukrajnának, és legalább ennek megfelelő összeget ígérnek a jövő évre – közölték a diplomaták.
A cikkben szerint a nyilatkozattervezetben az európai szövetségesek nagyobb szerepet vállalnak a kontinens védelmében, konkrétan az úgynevezett mélycsapásmérő képességekbe, a légvédelmi rendszerekbe és a drónokba való befektetésekre hivatkozva.
Nyitókép: DANIEL PETER / AFP