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A NATO továbbra is dollármilliárdokkal támogatná Ukrajnát, már a részleteken dolgoznak

2026. június 25. 18:13

Rutte főtitkárnak az amerikai elnök meggyőzésére is van terve, legalábbis a brüsszeli POLITICO cikke szerint.

2026. június 25. 18:13
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Jövő hónapban Ankarában, július 7-8-án ülésezik a NATO, s a brüsszeli POLITICO cikke szerint várhatóan több milliárd dollárt ígérnek majd új fegyverszerződésekre, illetve több fegyver gyártására a szövetségi csúcstalálkozón. Erről diplomaták nyilatkoztak a lapnak. 

A cikk felidézi: annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök régóta hevesen bírálja a szervezetet, a NATO részéről az elképzelések szerint újból megerősítik majd a szövetség 5. cikkelyének kölcsönös védelmi záradéka iránt egy közös nyilatkozatban, továbbá

ismét hosszú távú fenyegetésként fogják megjelölni Oroszországot.

Az Ukrajna iránti elköteleződés annak tükrében is érdekes lépés, hogy az Egyesült Államok hónapok óta bírálja az európai szövetségeseket amiatt is, hogy nem támogatták Washingtont az iráni háborúban.

Meggyőzni Trumpot

A POLITICO szerint a NATO-nagykövetek jelenleg is tárgyalják a vezetői nyilatkozat részleteit, az országok állam- és kormányfői ezt követően írják alá a dokumentumot Ankarában. A fegyverszerződések pontos összegét még nem határozták meg, s a beszerzési megállapodások legalább egy részéről valószínűleg előre megállapodnak és újrafogalmazzák azokat – így a cikk.

Az információk szerint Mark Rutte főtitkár a hadiipar gazdaságélénkítő hatását tervezi kiemelni, elfedve a szervezeten belüli ellentéteket. A POLITICO szerint az Egyesült Államoknak előnyös új védelmi megállapodások ígérete lehetővé teszi Rutte számára, hogy olyan gazdasági érveket hozzon fel a NATO mellett, amelyek Trump számára is tetszetősek lehetnek.

A nyilatkozattervezetben a NATO-szövetségesek 70 milliárd eurós katonai támogatást is ígérnek Ukrajnának, és legalább ennek megfelelő összeget ígérnek a jövő évre – közölték a diplomaták.

A cikkben szerint a nyilatkozattervezetben az európai szövetségesek nagyobb szerepet vállalnak a kontinens védelmében, konkrétan az úgynevezett mélycsapásmérő képességekbe, a légvédelmi rendszerekbe és a drónokba való befektetésekre hivatkozva.

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

Összesen 19 komment

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Sorrend:
Monte Carlo
2026. június 25. 21:46
HANY KÓRHÁZI KLIMABERENDEZÉST LEHETNE MEGSZERELNI ABBÓL A TÁMOGATÁSBÓL, AMIT ELSZORNAK UKRAJNÁRA? 😅
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1
0
Monte Carlo
2026. június 25. 21:43
Na és ki fogja összedobni azt a 70 milliárdot?
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 25. 20:42
a hisztis óvódások neki mennének a medvének is de a bátyó azért legyen előttük
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2
0
magyar-1977
2026. június 25. 20:15
Nem csak tervezik, de adnak is nagyon helyesen!! SLAVA UKRAINI!!
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0
7
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