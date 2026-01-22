Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
A rég ostromlott Huljapoljéba benyomult az orosz gyalogság, az ukrán katonáknak esélyük sem volt.
Az oroszok előrenyomulása miatt az ukrán csapatok kénytelenek voltak feladni korábbi állásaikat a zaporizzsjai front egyik kulcsfontosságú városában, Huljapoljéban. Az orosz gyalogság vette át városközpont és és a keleti negyedek ellenőrzését – számolt be a Kárpáthír a ZN.UA tudósítása alapján.
Az ukránok azért kényszerültek visszavonulni kiépített állásaikból, mert Oroszország jelentős gyalogsági erőket csoportosított a város belső részébe. Szakértők szerint Oroszország lassan az egész várost birtokba veszi, már csak a nyugati szektorért folynak a harcok.
Az oroszok több helyen is folyamatosan törnek előre, a frontvonal mozgása már számos területen érinti a mélységi ukrán védelmi vonalakat is.
A közelmúlt fejleményei alapján a következő elmozdulásokról számoltak be: Huljapoljéban az oroszok ellenőrzésük alá vonták a város központi és keleti részeit, a harcok pedig már a nyugati városrészben és Sztaroukrajinka irányában folynak. Emellett két környékbeli településen, Zaliznicsnében és Szvjatopetrivkában is orosz jelenlétről szóltak a hírek.
Nem sokkal korábban az oroszok a közeli Dorozsnyanka térségében is sikeresen előretörtek.
Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP