01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
front orosz-ukrán háború Zaporizzsja oroszország

Lesújtó hírek a frontról – menekülnek az ukránok a halál városából

2026. január 22. 10:45

A rég ostromlott Huljapoljéba benyomult az orosz gyalogság, az ukrán katonáknak esélyük sem volt.

2026. január 22. 10:45
null

Az oroszok előrenyomulása miatt az ukrán csapatok kénytelenek voltak feladni korábbi állásaikat a zaporizzsjai front egyik kulcsfontosságú városában, Huljapoljéban. Az orosz gyalogság vette át városközpont és és a keleti negyedek ellenőrzését – számolt be a Kárpáthír a ZN.UA tudósítása alapján.

Az ukránok azért kényszerültek visszavonulni kiépített állásaikból, mert Oroszország jelentős gyalogsági erőket csoportosított a város belső részébe. Szakértők szerint Oroszország lassan az egész várost birtokba veszi, már csak a nyugati szektorért folynak a harcok.

Az oroszok több helyen is folyamatosan törnek előre, a frontvonal mozgása már számos területen érinti a mélységi ukrán védelmi vonalakat is.

A közelmúlt fejleményei alapján a következő elmozdulásokról számoltak be: Huljapoljéban az oroszok ellenőrzésük alá vonták a város központi és keleti részeit, a harcok pedig már a nyugati városrészben és Sztaroukrajinka irányában folynak. Emellett két környékbeli településen, Zaliznicsnében és Szvjatopetrivkában is orosz jelenlétről szóltak a hírek.

Nem sokkal korábban az oroszok a közeli Dorozsnyanka térségében is sikeresen előretörtek.

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:02
nem erdekel az aranybudi orszaga
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 22. 15:32
Már tavaly kitakarodtak onnan. Ez nagyon elavult cikk. s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2026/01/20Jan_Ukraine_Guliaipole_map.jpg
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 22. 15:29
"Szakértők szerint Oroszország lassan az egész várost birtokba veszi, már csak a nyugati szektorért folynak a harcok." Ennél több mint 200 éve, a napóleoni háborúk korában is sokkal gyorsabban terjedtek a hírek. Ez ugyanis tavaly történt.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 22. 15:24
"A rég ostromlott Huljapoljéba benyomult az orosz gyalogság, az ukrán katonáknak esélyük sem volt." Mikor? December 27-én foglalták el az oroszok, csaknem egy hónapja. Ez az újság már megint a történelmet akarja friss hírként eladni. :-( Nem sok fogalma van a szerkesztőségnek a háború állásáról és még az is elavult.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!