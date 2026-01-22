Lesújtó hírek a frontról – menekülnek az ukránok a halál városából

Az oroszok előrenyomulása miatt az ukrán csapatok kénytelenek voltak feladni korábbi állásaikat a zaporizzsjai front egyik kulcsfontosságú városában, Huljapoljéban. Az orosz gyalogság vette át városközpont és és a keleti negyedek ellenőrzését – számolt be a Kárpáthír a ZN.UA tudósítása alapján.

Az ukránok azért kényszerültek visszavonulni kiépített állásaikból, mert Oroszország jelentős gyalogsági erőket csoportosított a város belső részébe. Szakértők szerint Oroszország lassan az egész várost birtokba veszi, már csak a nyugati szektorért folynak a harcok.