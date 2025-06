Új állampolgársági törvényt fogadott el Ukrajna, itt vannak a részletek

Az ukrán parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy az ukrán állampolgárok más országokban is állampolgárok lehessenek– jelentette be Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a The Kyiv Independent szerint.

A jogszabályt 243 képviselő támogatta. A törvénytervezet egyszerre szabályozza a többes állampolgárság feltételeit, és egyszerűsíti a külföldiek számára az ukrán állampolgárság megszerzését. A hatálybalépéshez már csak Volodimir Zelenszkij elnök aláírása szükséges, ami formalitásnak tekinthető, mivel a javaslatot maga az államfő nyújtotta be még tavaly augusztusban.

A jelenlegi ukrán jogszabályok eddig nem ismerték el a többes állampolgárság intézményét. Az új törvény emellett új indokokat is bevezet az állampolgárság elvesztésére – például ha valaki orosz útlevelet vesz fel, vagy az orosz hadseregben szolgál.