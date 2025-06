„Ez még csak a kezdet” – Európa is célkeresztbe kerülhet a Közel-Kelet után (VIDEÓ)

A szakértő szerint, ha a jelenlegi válság szárazföldi háborúba torkollik, az a nagyhatalmak közötti közvetlen konfrontációhoz vezethet, amit már nem lehet regionális konfliktusnak nevezni.

Ha bármelyik fél közvetlenül beavatkozik iráni földön, az a harmadik világháború forgatókönyvét jelentheti.”

Kassab szerint Pakisztán, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok érdekei már most is összeütközésben állnak – egyetlen téves lépés is láncreakciót indíthat el.

Gazdasági oldalról az iráni parlament döntése – miszerint a Hormuzi-szoros lezárható – katasztrofális következményekkel járhat.

Irán képes a szoros lezárására: hadihajókkal, az Iráni Forradalmi Gárda mártírosztagával (…) akár amerikai támaszpontok ellen is.”

– véli Kassab. Mivel a világ olajkereskedelmének majdnem egynegyede ezen az útvonalon halad át, az energiaárak drámai emelkedése elkerülhetetlen lenne. Európa – amely már az orosz-ukrán háború hatásaival is küzd – újabb gazdasági sokknak lenne kitéve.