Máris összeomlott a tűzszünet: újabb támadások Izraelben, Jeruzsálem erőteljes válaszcsapást rendelt el Teherán ellen

Kedden délelőtt, órákkal a tűzszünet életbelépése után ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Észak-Izraelben – számol be róla a The Times of Israel.

Az izraeli hadsereg szerint rakétákat indítottak Iránból – noha az iszlám köztársaság tagadja, hogy támadást hajtott volna végre a tűzszünet kezdete után.

A rakétákat sikeresen elfogták, ám a helyzet rendkívül feszült: az izraeli védelmi miniszter azonnali és „intenzív” válaszcsapást rendelt el Teherán szíve ellen.

„Megbízható forrásaink alapján Irán megsértette a tűzszünetet, ezért a válaszunk határozott lesz” – jelentette ki Israel Katz védelmi miniszter kedd délelőtt.

Elmondta, az izraeli hadsereg „erőteljes csapásokat mér az iráni rezsim célpontjaira Teherán központjában”.

A rakétatámadások hírére országszerte óvóhelyekbe szólították az embereket, légvédelmi rendszerek léptek működésbe, és megkezdődtek a megtorló akciók előkészületei.

Irán ugyanakkor határozottan cáfolja, hogy bármiféle rakétát indított volna Izrael felé.

Az állami média és a külügyminisztérium szerint nem történt támadás, és korábban is csak abban az esetben ígértek tűzszünetet, ha Izrael is beszünteti a csapásokat.

Az izraeli vezetés azonban másképp értelmezi a történteket: „az első megsértés megtörtént, és nem hagyhatjuk válasz nélkül” – fogalmazott egy magas rangú izraeli tisztviselő.

A tűzszünet így gyakorlatilag már azelőtt széthullott, hogy teljes mértékben életbe lépett volna. Az izraeli lakosság újra bizonytalanságban él, a következő órák pedig sorsdöntők lehetnek a közel-keleti régió jövőjére nézve.