„Aztán a George Floyd halála miatti országos balhé 2020-ban szintén elérte Los Angeles-t. Ááá, dehogy voltak ezek a tüntetések szervezettek. Teljesen spontán volt minden. Mint ahogy nyilván most is.

Ja, tényleg, akkor el is érkeztünk a mostani tüntetésekhez, ami miatt ez az egész cikk megszületett. (Bár a film – meg a zenéje – sokkal jobb téma.) Június 6-án a bevándorlásügyi hatóság (ICE) széles körű razziát tartott a városban, abból a célból, hogy illegális bevándorló bűnözőket deportáljanak. És hogy ezt megakadályozzák, megjelentek a teljesen spontán, maguktól felbukkanó, biztos, hogy nem álcivil szervezetek, soros-NGOk által fizetett és odautaztatott tüntetők, és rátámadtak a hivatalnokokra, majd pedig a védelmükre kiérkező rendőrökre.

A balhé azóta is tart, Trump már a Nemzeti Gárdát rendelte ki. De efölött elvileg az állam kormányzója rendelkezik, Trump azonban felülírta a hatáskört. Gavin Newsom kormányzó emiatt beperli Trumpot. Karen Bass polgármester (Newsom is és ő is természetesen Demokraták), további Demokrata párti politikusokkal és a sajtóval egyetemben most is – lepődjünk meg, jóóóó? – «mostly peaceul» tüntetésekről beszél. Ahol kövekkel és betontömbökkel dobálják a rendőröket.