Amerikai kommandósokat vethetnek be az iráni atomlétesítmények ellen

Sajtóértesülések szerint az iráni atomprogram ellen folyó izraeli hadjáratba az amerikaiak is bekapcsolódhatnak.

A Portfolio arról ír:

a Pentagon 2016-ban az Egyesült Államok különleges műveleti parancsnokságát (SOCOM) jelölte ki a tömegpusztító fegyverek elleni küzdelem (CWMD) vezető szervezetének.

Mint kiderült már évtizedekkel ezt megelőzően az egyesített különleges műveleti parancsnokság (JSOC) alá tartozó egységeket arra készítették fel: miként hajtsanak végre rejtett akciókat nukleáris létesítmények vagy atomfegyverekkel felszerelt alakulatok ellen. Ennek hátterében az állt, hogy a Szovjetunió bukását követően drámaian megnőtt annak az esélye, hogy az USA-val szemben álló szélsőséges szervezetek vagy országok esetleg atomfegyvereket, illetve ezek előállításárhoz szükséges eszközöket és alapanyagokat szerezhetnek.

Nyugati szakértők szerint ehhez nagyon hasonló helyzet állhat elő, ha Iránban hirtelen összeomlana az ajatollahok rezsimje és az országban polgárháborús állapotok alakulnának ki.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelentése szerint Irán több mint 400 kilogrammnyi, 60 százalékra dúsított uránnal rendelkezik.

Ebből nagyon gyorsan lehetne fegyvertisztaságú, vagyis 90 százalékos hasadóanyagot előállítani. Ezzel szemben a polgári felhasználáshoz elegendő lenne a 3-5 százalékos dúsítás. Miközben tehát Teherán évek óta azt hangoztatja, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, hatalmas tempóban pörgeti az urándúsító centrifugákat, hogy minél gyorsabban jusson nagymennyiségű atombomba-alapanyaghoz. A már most rendelkezésre álló hasadóanyagból is lehetne legalább nyolc nukleáris töltetet előállítani, piszkos bombát meg még ennél is többet.

Egy forrás szerint a teljes iráni hasadóanyag-készlet elfér három-négy közepes méretű fém hengerben, amit nagyon egyszerű elrejteni és szállítani.

Washington és Jeruzsálem legnagyobb félelme az, hogy a perzsák a légi háború és a várható amerikai beavatkozás miatt széttelepítik az ország területén,

vagy kicsempészik valamelyik Iránnal szövetséges szélsőséges milíciához az atomprogram legértékesebb részeit. Jemen mellett Irakban, Szíriában és Libanonban is elrejthetik ezeket.

Az amerikaiaknak vannak olyan alakulataik, amelyek a nukleáris fenyegetések semlegesítésére kaptak kiképzést és rendelkeznek is az ehhez szükséges felszerelésekkel. Ezek közül is kiemelkedik a Nuclear Disablement Team (NDT – Nukleáris Felszámoló Csapat), amelynek tagjai a különlegesekkel közösen hajtanak végre akciókat. Míg a kommandósok feladata a bejutás és a létesítmény biztosítása, addig az NDT specialistái a szakmai munkát végzik. Műszereikkel felkutatják a radioaktív anyagokat, és intézkednek azok biztonságba helyezéséről, illetve elpusztítják azokat a berendezéseket, amelyek egy atomfegyverprogramhoz fontosak lehetnek.

Az atombombákhoz való anyagok mellett az Egyesült Államok azt sem szeretné, ha egy esetleges belpolitikai bizonytalanság nyomán iráni ballisztikus rakéták, csapásmérő drónok és más, komoly pusztító erővel rendelkező fegyverek kerülnének a feketepiacra. Mert az már nem csak Izrael, hanem Európa és az egész nyugati világ számára komoly kockázatot jelentene, írja a Portfolio.

