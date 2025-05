Letargia Kijevben: az ukránok is elkezdték belátni, nem lesz ebből Krím

Valerij Zaluzsnij, az Ukrán Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka, jelenleg Ukrajna londoni nagykövete kijelentette, hogy Ukrajnának nem szabad az 1991-es határok visszaállítására vonatkozó csodákban reménykednie, mivel Oroszország továbbra is rendelkezik az erőforrásokkal a háború folytatásához.

A politikus az „Exporting Security: Ukrainian Technological Weapons in the World” című fegyverexporttal és katonai technológiával foglalkozó fórumon szólalt fel – számolt be az UNIAN tudósítója. Zaluzsnij hangsúlyozta:

Remélem, hogy ebben a teremben már senki sem hisz valamilyen csodában, valami fehér hattyúban, amely békét hoz Ukrajnának, és visszaállítja az 1991-es vagy 2022-es határokat, hogy aztán nagy boldogság legyen az országban.

Személyes véleményem szerint, amíg az ellenségnek megvannak az erőforrásai, ereje és eszközei arra, hogy csapásokat mérjen területünkre és kísérletet tegyen támadó műveletekre, addig nem számíthatunk ilyesmire.”

A volt főparancsnok szerint Oroszország háborús képessége teljes mértékben az erőforrások rendelkezésre állásától függ. Hozzátette, hogy 2023 vége óta Oroszország felőrlő háborút vív. Zaluzsnij úgy véli, a győzelem csak Oroszország háborús képességének teljes megsemmisítésével érhető el, elsősorban annak katonai-gazdasági potenciáljának felszámolásával. Kiemelte: „Jelenlegi körülményeink között – ahol óriási hiány van emberi erőforrásból és katasztrofális gazdasági helyzetben vagyunk – csak magas technológiai színvonalú, túlélésre irányuló háborúról beszélhetünk, amely minimális emberi és gazdasági erőforrással maximális eredményt hoz. Más típusú háborúra Ukrajna jelenlegi demográfiai és gazdasági helyzete miatt nem képes, és erről még csak gondolkodni sem érdemes.”