„»Az S&P szakértői kiemelték, hogy a 2024-es parlamenti választásokat megelőző állami költekezés a GDP 8,7 százalékára repítette a hiányt, ami minden korábbi várakozásuknál magasabb volt. Ráadásul a gazdaság lassulása miatt egyelőre az sem látszik, hogyan lehet ezt a tetemes deficitet kordában tartani. Eközben a laza fiskális politika miatt a folyó fizetési mérleg hiánya sem tud érdemben csökkenni, vagyis klasszikus ikerdeficitről beszélhetünk. Ezt a folyó hiányt további adósságfelvétellel finanszírozza Románia,«

»Jelenleg a román 10 éves állampapírok másodpiaci referenciahozama 7,36 százalék, ami nem tűnik vészesen magasnak a magyar 7,09 százalékos érték mellett. Főleg úgy, hogy az ország CDS-felára mintegy 100 bázisponttal magasabb, mint Magyarország esetében. Az év elején azonban 8 százalék körül is volt a 10 éves román hozamszint, és félő, hogy csak átmeneti az elmúlt hetek-hónapok fellélegzése.

Rosszabbul néz ki a helyzet, ha a devizakötvények oldaláról nézzük: Románia március végén 7 és 14 éves eurókötvényeket dobott a piacra összesen 2,75 milliárd euró értékben, ezek hozama 5,875, illetve 6,75 százalék volt. Tánczos Barna román pénzügyminiszter ezt már kedvező fejleményként értékelte, hiszen a februári kibocsátáshoz képest 20-30 bázisponttal sikerült szűkíteni a felárat. Ha azonban mellétesszük, hogy Magyarország január elején 10 éves eurókötvényt adott el 4,5 százalékos hozam mellett, akkor a majdnem 150 bázispontos különbség egy rövidebb papír esetében nem tűnik túl pozitívnak.«

A piacokon Marokkónál rosszabb helyzetben van a magyar sajtó egy részének egybites propagandája szerinti bezzegország. Most persze ezeket nem fogják lehozni. T. olvasók, a zseniális fejlődés jórészt hitelből volt, és ld. a portfólió táblázatát – mikor fejlődtek igazán nagyot – 2002-2010 között. Amikor mi szinte semmit nem fejlődtünk.

Kinek volt igaza ebben az egész vitában?

Nekem.

Közben a román fogyasztási adatról is kiderült, hogy erősen problémás:

»Ami ennél is látványosabb, az a román adatmódosítás. Mint ismert, délkeleti szomszédunk fogyasztási adata zavarba ejtően magas volt még úgy is, hogy Románia az elmúlt években valóban gyors felzárkózást mutatott. Az előzetes adatok szerint a román lakosság egy főre jutó fogyasztása az uniós átlag 89%-án állt, amivel nála sokkal fejlettebb országokat is messze megelőzött. Az adatok revideálása ebben érzékelhető változást hozott. A friss adatbázis szerint a román relatív fogyasztás 83,9%, ezzel pedig az ország már nem a 14. az uniós rangsorban, hanem 18., hiszen Málta, Szlovénia, Spanyolország és Portugália is Románia elé került.«

Jelzem, még ez is erőteljesen kérdéses – Csehország és Lengyelország előtt vannak ezzel. Ennyit erről -az egyébként semmit sem mondó adatsorrol- mert a megtakarítás nincsen benne, azaz ezt az életszinvonal mércéjeként bemutatni durva manipuláció, ráadásul az, hogy a román adatot 5%-al leértékelik jól mutatja mennyire megbízható ez.

Kinek volt igaza ebben is?

Nekem.

Köszönöm ha valaki lesz olyan korrekt és elismeri a sok beszológató közül.

Egyébként a »rendkívüli fejlődést« felmutató csodademokráciának hamarosan jó eséllyel egy nettó fasiszta lesz az elnöke George Simion személyében, akinek teljesen nyílt területi követelései vannak Ukrajnával szemben, aki az Úz völgyi dúlás egyik fő felelőse – ha nem találnak hirtelen róla is valamit. Persze ebben a titkosszolgálatok által uralt országban minden lehetséges, levehetik, személy szerint nem nagyon sajnálnám, sötét alak.

Ebben az országban egyébként lehet egy magyar polgármestert 2024-ben letartóztatni, bezárni meghurcolni úgy, hogy a haladó progresszív világ egy szót sem szól.

Na ennyit Romániáról, a bezzegről meg a csodás haladó progresszióról.”

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP