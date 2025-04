„A miniszter szerint a Külügyminisztériumon belül működő Demokrácia-, Emberi Jogi és Munkaügyi Hivatal a baloldali aktivisták platformjává vált, akik az amerikai adófizetők pénzén folytattak személyes bosszúhadjáratot a magyar kormány ellen. Külön érdemes megemlíteni, hogy az amerikai miniszter által élesen kritizált hivatal

támogatta több száz millió forinttal a Telex Akadémiát, amely a jövő baloldali újságíróinak képzését végzi.

A magyar kormány évek óta következetesen hívja fel a figyelmet az ilyen típusú külföldi beavatkozások veszélyeire. Most úgy tűnik, Washingtonban is egyre többen látják be: a külpolitika nem lehet a liberális politikai korrupciós hálózat játékszere. A változások tehát egy új, őszintébb korszak kezdetét is, amelyben a nemzetek közötti együttműködés az egymás szuverenitásának tiszteletén alapulhat.”