Tusk emberének kihívója megüzente: „A politikusok gyerekei menjenek először a frontra”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, már-már háborús pszichózis kezd eluralkodni Lengyelországban. Felmerült a civilek tömeges kiképzése, és a lakosságot is elkezdték felkészíteni egy esetleges válsághelyzetre. Ehhez kapcsolódóan is fejtette ki véleményét a lengyel Zéró csatornán Sławomir Mentzen, a Konföderáció vezetője és elnökjelöltje.

A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő politikus a műsorban Lengyelország biztonsága és a hatóságok által előkészített katonai kiképzés kapcsán erős üzenetet küldött Donald Tusk miniszterelnöknek. Mentzen amellett, hogy hangoztatta eddigi álláspontját, miszerint biztosítani kell, hogy a vezető lengyel politikusok ne akarják háborúkba belerángatni az országot, kijelentette,

menjenek előbb a politikusok gyermekei a fontra.

„Egy képviselőnek az a dolga, hogy a Szejmben üljön, miközben a gyerekeik helytállnak a fronton. Ha már a szüleik háborút okoznak, akkor elsősorban nekik kellene viselniük a következményeket” – idézte a Do Rzeczy.

Bár Mentzen azzal egyetért, hogy a középiskola után legyen katonai kiképzés, de az nem kellene, hogy mindenkit érintsen, mert a hadseregnek erre nincs kapacitása. Majd hozzátette, hogy véleménye szerint ezt a kiképzést meg kellene fizetni.

Sławomir Mentzen a jelenlegi felmérések szerint a harmadik helyen áll az elnökválasztási versenyben a Donald Tusk által támogatott Rafał Trzaskowski és a független, de PiS-es támogatással bíró Karol Nawrocki mögött. Az utóbbi pár hétben támogatottsága megerősödött. Így a következő hetek tartogathatnak még meglepetéseket Lengyelországban – írta a lap.

