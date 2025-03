Közvetlen légijárat indul Budapestről Indiába

Még idén közvetlen légijáratot indít a Wizz Air Budapest és Mumbai között a hét minden napján, és ezt hamarosan a magyar és az indiai főváros közötti összeköttetés követheti – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Újdelhiben.

A minisztérium keddi, az MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az indiai kormány több miniszterével folytatott egyeztetéseit követően, hogy a szükségesnél kevesebb szó esik a két ország közötti kapcsolatok fontosságáról és azok rendkívül pozitív hatásairól a magyar gazdaság tekintetében is.

Kifejtette, hogy a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés sok haszonnal jár Magyarország számára, azonban máig nem sikerült elhárítani egy fontos akadályt: a közvetlen légijárat hiányát.

Ezért üdvözölte, hogy ezúttal sikerült megkötni az összes létező megállapodást annak érdekében, hogy a Wizz Air még idén elindíthassa közvetlen járatát Budapest és Mumbai között a hét minden napján.

A világ legnépesebb országa, a világ egyik leggyorsabban fejlődő országa ekképp közvetlenül elérhető lesz néhány hónapon belül immár Magyarországról”

– mondta.

Tervben van a Budapest-Újdelhi-járat is

„És most már arról tárgyalunk, hogy Újdelhi és Budapest között is lehessen légijárat. Ehhez módosítani kell a kétoldalú légügyi megállapodásunkat. Ma efelé is megtettük az első lépést” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy az átszállás nélküli, közvetlen összeköttetés egy hatalmas lendületet fog adni az üzleti, tanulási, diplomáciai és turisztikai kapcsolatoknak.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala