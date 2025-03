Esze ágában sincs leállni Zelenszkijnek: Ukrajna bemutatta a 3000 kilométer hatótávolságú szuperfegyverét

Jelentős előrelépésről számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 17-i esti beszédében: Ukrajna sikeresen befejezte egy új, nagy hatótávolságú drón tesztelését. A katonai eszköz akár 3000 kilométeres (nagyjából 1864 mérföldes) távolság megtételére is képes, amivel a legnagyobb hatótávolságú ukrán fejlesztésű drón lett – olvasható a interestingengineering.com-on.

Az elnök a Legfelsőbb Főparancsnoki Törzskarral folytatott megbeszélés után hozta nyilvánosságra a hírt, amely kiemelt szerepet játszik Ukrajna védelmi képességeinek erősítésében. Zelenszkij optimizmusát fejezte ki a drón teljesítményével kapcsolatban, kiemelve:

Jó hírek érkeztek a nagy hatótávolságú drónjainkról. Az eszköz sikeresen teljesítette a 3000 kilométeres tesztet.”

Az ukrán hadsereg ilyen típusú drónokat már eddig is bevetett mélyen az orosz hátországban, főként stratégiai fontosságú célpontok ellen. Ezek közé tartoznak például katonai repülőterek, olajfinomítók, valamint logisztikai központok, amelyek kulcsszerepet játszanak az orosz hadigépezet működtetésében.

A találkozón nemcsak a drónok, hanem egy új fejlesztésű, nagy hatótávolságú rakéta, a „Long Neptune” is szóba került. Ez a fegyver kiegészíti majd Ukrajna már meglévő rakétaképességeit, és szintén a frontvonalakon túlra, az orosz mélységi célpontok ellen vethetik be. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna számára létfontosságú, hogy a meglévő eszközök mellett növelje a fegyvergyártás ütemét.

Több rakétát, több drónt kell gyártanunk, és erről a héten partnereinkkel is tárgyalni fogunk”

– tette hozzá az elnök, utalva a Nyugat folyamatos támogatására, többek között az Egyesült Államok részéről is. Az új drón és rakétafejlesztés Ukrajna azon törekvését tükrözi, hogy hosszú távon is képes legyen célzott csapásokat mérni az orosz hadsereg kulcsfontosságú létesítményeire. Az ukrán vezetés azt tervezi, hogy a sorozatgyártás felgyorsításával még több ilyen eszközt vet majd be a háború következő szakaszában.