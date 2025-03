Angliában erőszakolt és rabolt a migráns, majd átruccant Írországba és folytatta

Már miniszteri pozícióban gondolkodik Magyar Péter genderaktivistája

Bírálta a rezsicsökkentést, a migrációt esélynek és nem válságnak tekinti, közreműködött a gyermekeket célzó LMBTQ-érzékenyítő mesekönyvben, Brüsszelből és Sorostól is kapja a pénzt az alapítványa, most pedig akár Magyar Péter minisztere is szívesen lenne Bódis Kriszta.